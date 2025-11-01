Bicchielli (FI): "Dal Cilento un messaggio di serietà e futuro' - Le Cronache Provincia
Edicola

Notizie Flash!

Martusciello (FI), la R di Fico sta per retromarcia
Cremonese-Juve oggi, Spalletti debutta – Match in diretta
L’avvocato salernitano Olga Milanese sconfigge il Csm
Sinner, finale a Parigi vale doppio. In palio titolo e numero 1
Provincia Castellabate

Bicchielli (FI): “Dal Cilento un messaggio di serietà e futuro’

  • Novembre 1, 2025
  • 0
  • 93
  • 1 Min Read
Bicchielli (FI): “Dal Cilento un messaggio di serietà e futuro’

«Dal cuore del Cilento arriva un messaggio chiaro: serietà, responsabilità e buona politica. Forza Italia è la casa dei moderati, del radicamento nei territori e di una visione europeista e moderna dell’Italia». Lo ha dichiarato Pino Bicchielli, deputato di Forza Italia e Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico, a margine di un evento elettorale a Castellabate, in provincia di Salerno. «Sotto la guida di Antonio Tajani stiamo dimostrando che la politica può essere credibile e affidabile, mettendo il Mezzogiorno al centro dell’agenda nazionale», ha proseguito. «In Campania il lavoro del segretario regionale Fulvio Martusciello sta costruendo una squadra forte e radicata, pronta alla sfida di governo», ha aggiunto. Bicchielli ha poi richiamato la centralità della tutela del territorio: «Quando parliamo di prevenzione, parliamo di prevenzione del rischio idrogeologico e sismico. Difendere territori come il Cilento significa mettere in sicurezza comunità, economie e paesaggi unici, investendo oggi per evitare emergenze domani. Questa è politica seria e visione istituzionale». «È il tempo della responsabilità e della crescita – ha concluso – e Forza Italia sarà protagonista di questa nuova stagione per la Campania e per il Paese». (

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Provincia

Franco Gabrielli in visita a Calvanico e

Una visita tanto inattesa quanto significativa, che ha permesso di scrivere

Liberato Gibboni
Luglio 11, 2013
Provincia Agro Nocerino Sarnese

Pagani, accoltellato dopo una partita di calcetto

Accoltellato al termine di una partita amatoriale di calcetto a Pagani,

Liberato Gibboni
Luglio 12, 2013
Provincia Salerno Sud

Case svaligiate e rame rubate: 5 arresti

Gli agenti della Squadra Mobile di Salerno, guidati dal vicequestore Claudio De

Liberato Gibboni
Luglio 13, 2013
Cava dè Tirreni Provincia

Cava, Annullato il trofeo “città fedelissima”

Annullato definitivamente il trofeo “ Città Fedelisima”. A dare la notizia

Liberato Gibboni
Luglio 14, 2013
Provincia Agro Nocerino Sarnese Nocerina

La Nocerina si è iscritta al campionato

Grazie all’intervento di un gruppo di imprenditori la Nocerina ha regolarizzato

Liberato Gibboni
Luglio 15, 2013