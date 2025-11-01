Bicchielli (FI): “Dal Cilento un messaggio di serietà e futuro’

«Dal cuore del Cilento arriva un messaggio chiaro: serietà, responsabilità e buona politica. Forza Italia è la casa dei moderati, del radicamento nei territori e di una visione europeista e moderna dell’Italia». Lo ha dichiarato Pino Bicchielli, deputato di Forza Italia e Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico, a margine di un evento elettorale a Castellabate, in provincia di Salerno. «Sotto la guida di Antonio Tajani stiamo dimostrando che la politica può essere credibile e affidabile, mettendo il Mezzogiorno al centro dell’agenda nazionale», ha proseguito. «In Campania il lavoro del segretario regionale Fulvio Martusciello sta costruendo una squadra forte e radicata, pronta alla sfida di governo», ha aggiunto. Bicchielli ha poi richiamato la centralità della tutela del territorio: «Quando parliamo di prevenzione, parliamo di prevenzione del rischio idrogeologico e sismico. Difendere territori come il Cilento significa mettere in sicurezza comunità, economie e paesaggi unici, investendo oggi per evitare emergenze domani. Questa è politica seria e visione istituzionale». «È il tempo della responsabilità e della crescita – ha concluso – e Forza Italia sarà protagonista di questa nuova stagione per la Campania e per il Paese». (