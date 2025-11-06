Gasparri: cdx protagonista di rimonta straordinaria,

“In Campania il centrodestra è protagonista di una rimonta straordinaria: in poche settimane abbiamo recuperato 13 punti sui nostri avversari politici. È la conferma della forza del nostro progetto e della fiducia dei cittadini. I campani hanno capito che la stagione dei De Luca è finita e che l’asse con Fico riguarda solo il passato, fatto di promesse mancate e immobilismo. Oggi il centrodestra unito è la vera alternativa, credibile, concreta e pronta a governare per rilanciare la Campania con la creazione di posti di lavoro, servizi migliori e maggiore attenzione alle necessità del territorio per restituire orgoglio a questa regione. Dopo anni di parole, è il momento dei fatti. Per questo nel weekend mi recherò in Campania, ancora una volta, per la campagna elettorale. Venerdì 7 novembre sarò ad Avellino, alle ore 20.30, per partecipare a un evento di Forza Italia. Sabato 8 novembre, invece, mi troverò a Napoli, alle ore 10.30, per la presentazione della lista dei candidati di Forza Italia. Nel pomeriggio mi recherò a Salerno, dove alle ore 16.00 incontrerò i candidati, e successivamente a Cava de’ Tirreni, alle ore 18.00, per l’inaugurazione del comitato elettorale. Concluderò la giornata alle ore 19.00 partecipando all’Assemblea provinciale di Forza Italia Giovani”. Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri, responsabile nazionale enti locali di Forza Italia.