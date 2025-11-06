Cirielli, De Luca ormai è il passato, il suo nome già scomparso - Le Cronache Attualità
Bicchielli (FI), Fico dica se in sue liste candidati indagati per reati mafiosi
Maraio (Psi), forte preoccupazione per Nicodemo spiato
Salerno a lutto: addio a Marco Centanni
Attualità Campania

  • Novembre 6, 2025
“De Luca all’inizio della sua amministrazione come sindaco di Salerno 25 anni fa, ha saputo bene interpretare la nuova legge sulle elezioni dirette. Grazie al ministro delle Aree Urbane l’allora socialista Carmelo Conte ha ereditato moltissimi soldi, si è trovato sindaco e ha saputo interpretare bene anche caratterialmente l’idea della nuova figura istituzionale”. Lo ha detto Edmondo Cirielli, candidato alla presidenza della Regione Campania per il centrodestra, parlando del governatore uscente. “A Salerno – ha detto Cirielli – De Luca si è concentrato molto sull’edilizia che pure è una cosa importante, ma se tu dismetti aree industriali e commerciali e costruisci solo palazzi, dopo dieci anni non ci sono più posti di lavoro e così a Salerno ci sono soltanto i quartieri dormitorio. Sinceramente credo che lui sia soprattutto responsabile di aver tirato fuori una parte non positiva dei campani ma De Luca ormai appartiene al passato, la sua coalizione mi sembra che si vergogni, il suo nome è scomparso, lui cerca magari attaccando e polemizzando di farsi un po’ di pubblicità”.

