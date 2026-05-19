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Consiglio Stato conferma legittimità dimensionamento scolastico in Campania

  • Maggio 19, 2026
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Il Consiglio di Stato, con sentenza favorevole al Ministero, confermando le precedenti decisioni cautelari, ha definitivamente accolto l’impugnativa del Ministero dell’Istruzione e del Merito in tema di dimensionamento scolastico della Regione Campania. Nella pronuncia è affermato che: “L’istruttoria svolta ha consentito di accertare l’infondatezza degli assunti della Regione Campania”; e ancora: “Diversamente da quanto suppone la Regione Campania, il descritto sistema si rivela pertanto conforme ai principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale in materia, con la sentenza del 22 dicembre 2023, n. 233, invocata dall’amministrazione ricorrente a fondamento dei propri assunti”. “Accogliamo con soddisfazione la sentenza del Consiglio di Stato che ha messo definitivamente ordine nell’ambito del contenzioso promosso dalla Regione Campania contro il piano di dimensionamento scolastico del Pnrr. Forti delle decisioni della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato che hanno confermato la piena legittimità dell’operato dell’Amministrazione, continuiamo a lavorare con determinazione e impegno per assicurare il corretto avvio dell’anno scolastico su tutto il territorio nazionale, sempre nell’ottica della leale collaborazione con gli enti territoriali e garantendo, al contempo, il pieno rispetto degli impegni assunti nell’ambito del Pnrr” ha dichiarato Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del Merito.

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