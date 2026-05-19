Salernitana, è ora di vincere a Ravenna

Il tabù Ravenna sulla strada della Salernitana nella corsa verso la semifinale playoff. Confermata la tradizione positiva in casa con la sesta vittoria, l’ultima risaliva al 2005/06, in nove precedenti, sul campo del romagnoli la situazione è decisamente differente. In otto match giocati sul campo del Ravenna la Salernitana, infatti, ha rimediato appena quattro pareggi, tornando a casa sconfitta per quattro volte. La prima volta dei granata sul campo dei giallorossi risale al campionato di Serie C 57/58. Si gioca il 3 novembre nello Stadio della Darsena e bastano otto minuti al Ravenna ancora targato Sarom (denominazione che il club romagnolo manterrà fino al 1964) per sbloccare il risultato con Marconi. Al 30’ un’autorete di Cattani riporta il punteggio in parità, mentre nella ripresa Rizzo al 46’ e Pratesi al 75’ portano il Ravenna sul 3-1. Barchiesi all’82’ accorcia ancora per i granata con Marconi che ad un minuto dallo scadere dei tempi regolamentari segna ancora, fissando il punteggio sul 4-2. In quel campionato di Serie C, senza retrocessioni, il Ravenna si fermerà ad un solo punto dalla B. Nella stagione successiva le due squadre sono inserite in gironi diverse e inizieranno un percorso decisamente differente che le farà ritrovare soltanto nella stagione 96/97 in Serie B. Si gioca, allo stadio Benelli, a tre giorni dal Natale e, dopo una partita piuttosto equilibrata, prima Torino all’83’ e poi Zauli all’86 piegano la resistenza della Salernitana di Franco Colomba. Nemmeno la Salernitana dei record, quella di Delio Rossi, quella del ritorno in A è riuscita ad espugnare Ravenna. Nella stagione 97/98, infatti, Marco Di Vaio e compagni al Benelli pareggiano a reti bianche. Tornata in Serie B, la Salernitana, con Cagni in panchina, torna a Ravenna in occasione della terzultima giornata di campionato. Grabbi su rigore al 16’ porta in vantaggio i giallorossi che a quattro dal termine con Sotgia chiudono il discorso sul 2-0. Nella stagione 2000/01 si gioca l’ultimo precedente in cadetteria tra le due formazioni. Alla prima giornata Pregnolato al 53’ porta avanti i padroni di casa ma al 73’ una rete del giovanissimo Sené evita la sconfitta ai granata guidati da Francesco Oddo. Al termine di quella stagione, il Ravenna, penultimo in classifica, retrocede in Serie C e torna ad ospitare la Salernitana soltanto nella stagione 2005/06 quando le due formazioni si ritrovano nel Girone A di terza serie. Succi al 77’ porta avanti i padroni di casa ma dopo sei minuti ci pensa Princivalli a ristabilire la parità. Al 90’ è 1-1. Nel 2006/07 la rete di Cammarota al 14’ illude i granata guidati da Raffaele Novelli. Al 28’ però Succi pareggia mentre nella ripresa al 69’ ci pensa Migliaccio a segnare la rete che regala la vittoria al Ravenna che al termine della stagione conquisterà la promozione in Serie B chiudendo al primo posto davanti all’Avellino, promosso poi ai playoff. L’ultimo precedente tra le due formazioni si gioca ancora in Serie C, nella stagione 2010/11. La Salernitana di Breda insegue i playoff e trova la rete del vantaggio al 62’ con Peccarisi. Al 79’, però, Lapadula firma il pareggio. Il Ravenna, nonostante un organico decisamente importante per la categoria, riuscirà a salvarsi soltanto ai playout nella sfida contro il Sudtirol, mentre la corsa della Salernitana si interromperà nella finale playoff contro il Verona allenato da Mandorlini, attuale tecnico del Ravenna.