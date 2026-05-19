Fdi, controllo ispettivo al Ruggi dei consiglieri regionali

“Con il Ruggi di Salerno abbiamo iniziato un lungo percorso ispettivo, nell’ambito delle prerogative che la legge ci riconosce, presso gli ospedali della Campania. L’obiettivo è constatare le condizioni generali degli stessi e verificare la qualità dei servizi erogati consapevoli che la sanità è la prima emergenza della nostra regione ”, lo dichiarano i consiglieri di Fratelli d’Italia (Sangiuliano, Fabbricatore, Pisacane, Romano, Zecchino) e i consiglieri del gruppo ECR conservatori (Odierna e Iovino). I consiglieri, che non hanno comunicato preventivamente il loro arrivo, hanno visitato il Pronto Soccorso e il reparto di cardiologia: “A fronte di una assoluta qualità e dedizione della classe medica e dei paramedici permangono problemi strutturali e organizzativi, legati soprattutto alla carenza di personale. Al Pronto Soccorso a fronte di una previsione di circa 40 medici secondo la pianta organica, ce ne sono solo 13 eroi costretti a un superlavoro”. I consiglieri sono stati accolti dal facente funzioni direttore generale Sergio Russo con il quale hanno utilmente interloquito sulle esigenze del Ruggi. “Questo è un ospedale fondamentale, che copre un vasto territorio e che vanta eccellenze. Il nostro impegno sarà per un aumento del livello di attenzione da parte della Regione”, hanno dichiarato a fine visita gli esponenti del centrodestra.
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