Gallo, torno con Malinconico personaggi che sento mio

“Vedremo un Malinconico più maturo. Questa stagione è migliore della prima. C’è comicità, ma anche tanta emozione. Luca Miniero ha riorganizzato benissimo il materiale che avevamo”. Massimiliano Gallo torna protagonista di Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso, seconda stagione della divertente fiction Rai che unisce legal e comedy e che lo vede nel ruolo del personaggio nato dalla penna di Diego De Silva. In onda da domenica 1° dicembre. Per tutto il mese, quindi, il pubblico di Rai 1 e di RaiPlaypotrà godere della compagnia del simpatico avvocato di Salerno, alle prese con insoliti casi e con i problemi della sua vita privata, tra l’ex moglie (la psicologa Nives) nuovi amori, i figli e gli amici di sempre. La serie tv è stata presentata oggi, nella sede Rai di viale Mazzini oltre che da Gallo, da Francesco Di Leva (Amodio Tricarico), Teresa Saponangelo (Nives) e la new entry Giulia Bevilacqua, oltre al regista Luca Miniero, anche lui nuovo ingresso della fiction e che prende il testimone da Alessandro Angelini. Nel cast anche Lina Sastri e Paola Minaccioni. Prodotta da Alessandro Passadore per Viola Film e da Rai Fiction. “Malinconico è un personaggio che sento mio – aggiunge Gallo – Il cast è perfetto per la commedia all’italiana, sono tutti straordinari”. Una nuova proposta di lavoro potrebbe riaccendere in Malinconico il desiderio di affermarsi e di aiutare chi ne ha più bisogno, con i suoi metodi poco ortodossi da avvocato-psicologo, occasionalmente supportato da amici poco raccomandabili ma di buon cuore. Non solo, c’è una nuova giornalista in città: Clelia Cusati (Bevilacqua) una donna che non si fa mettere i piedi in testa da nessuno. Proprio con lei, Malinconico si troverà a dover collaborare alla risoluzione di un caso particolarmente spinoso, che li unirà nonostante le loro differenze.