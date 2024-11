Violenza donne: De Luca, uomini con coltello sono imbecilli

“Ai maschi dico: non siete migliori con il coltello in tasca, siete piu’ imbecilli”. Lo dice il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel suo intervento all’iniziativa dal titolo ‘Mai piu”, organizzata a Napoli in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. “Non conta di piu’ chi e’ piu’ forte – aggiunge – la forza vale nel regno animale. Tra gli esseri umani vale il sentimento e il cervello, non la forza”.