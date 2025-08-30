Ferrari, la delusione di Leclerc: "Sono stato pessimo, difficile fare la differenza" - Le Cronache
Ferrari, la delusione di Leclerc: “Sono stato pessimo, difficile fare la differenza”
Ferrari, la delusione di Leclerc: “Sono stato pessimo, difficile fare la differenza”

  • Agosto 30, 2025
Ferrari, la delusione di Leclerc: “Sono stato pessimo, difficile fare la differenza”

(Adnkronos) –
Charles Leclerc deluso dopo le qualifiche del Gp d'Olanda in Formula 1. Il pilota monegasco ha chiuso con il sesto tempo oggi, sabato 30 agosto, seguito dal compagno di squadra Lewis Hamilton, con una prestazione deludente soprattutto nel Q3: "Questa pista evidenzia sicuramente i nostri difetti ma non posso accettare di essere stato pessimo oggi. Dall'inizio del weekend ho sempre fatto fatica, non ho trovato soluzioni ma queste non sono scuse per il fatto che in Q3 non ho fatto un buon giro. Non sono stato abbastanza bravo", ha detto ai microfoni di SkySport.  Leclerc, reduce dal quarto posto in Ungheria, ha continuato la sua autocritica con parole dure: "Oggi è stato veramente brutto. Penso che avremmo potuto raggiungere la quarta posizione, ma non sono stato abbastanza bravo. Se domani facciamo tutto alla perfezione e gli altri fanno qualcosa in meno, possiamo ottenere un buon risultato ma sarà difficile fare la differenza. L'anno scorso siamo stati perfetti durante la gara, vediamo domani ma questo weekend credo che le due McLaren non le vedremo neanche, poi c'è la Red Bull che sembra andare forte e quindi tutti gli altri".  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

