Fonderie Pisano: Fiom, ‘bene l’interessamento del Presidente Fico

L’intervento di ieri a Salerno del Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, sulla vertenza delle Fonderie Pisano è importante, in quanto testimonia il suo interessamento alle politiche industriali del territorio campano. Allo stesso tempo, ciò che chiediamo alla Regione e ai suoi assessori non è solo un ruolo tecnico e di supervisione burocratica. Per la Fiom la massima istituzione campana deve affrontare la vertenza Fonderie Pisano anche indicando un percorso politico che, fino a questo momento, è stato lasciato in secondo piano. Vi è la necessità di un impegno fattivo ed in tempi brevi della Regione per salvaguardare il tessuto industriale ed occupazionale delle Fonderie Pisano, dei suoi cento dipendenti, delle loro famiglie e dell’indotto che gravita attorno a questa attività. Non è più accettabile che si assista al depauperamento lento, ma continuo, dell’industria metalmeccanica in Campania. Anche per questa vertenza, per il suo esito positivo, il 20 novembre saremo in piazza a scioperare”.
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