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Iva Zanicchi sul ritorno di ‘Ok il prezzo è giusto’: “Una telefonatina Mediaset poteva farmela”

  • Novembre 1, 2026
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Iva Zanicchi sul ritorno di ‘Ok il prezzo è giusto’: “Una telefonatina Mediaset poteva farmela”

(Adnkronos) – “Sono contenta e auguro davvero un grande successo. Avrei preteso che Mediaset facesse una telefonatina a Iva Zanicchi per dire ‘Guarda rifacciamo Ok il prezzo è giusto’… ma andate a fanc…o va”. Ospite di Mara Venier a ‘Domenica In’, la conduttrice commenta il ritorno della trasmissione che ha condotto per 11 anni e che potrebbe essere affidata a Ilary Blasi. 

“Ilary, tu sei una donna meravigliosa, lo dico sinceramente, sei bellissima”, dice Zanicchi rispondendo alle sollecitazioni di MaraVenier. “Farai Ok in modo splendido. È un trasmissione che ho amato e che ho fatto per 11 anni. Sono contenta, avrà successo. L’unica cosa, dato che non mi tengo un cecio in bocca… avrei preteso che Mediaset mi facesse una telefonatina per informarmi… ma andate a fanc…o, va!”. 

Mara Venier tra le risate le dice: “Ti prendi tutte le responsabilità”.  

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