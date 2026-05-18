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Fonderie Pisano: Consiglio di Stato conferma la chiusura

  • Maggio 18, 2026
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Fonderie Pisano: Consiglio di Stato conferma la chiusura

Il Consiglio di Stato respinge il ricorso delle Fonderie Pisano e conferma la chiusura dell’impianto. Per i giudici il diritto alla salute prevale sul diritto del lavoro

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