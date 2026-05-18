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Salernitana, solo 550 biglietti per Ravenna

  • Maggio 18, 2026
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Salernitana, solo 550 biglietti per Ravenna

Saranno 550 i posti disponibili per i tifosi della Salernitana nel settore ospiti dello stadio “Benelli” di Ravenna in occasione della gara di ritorno dei quarti di finale playoff di Serie C, in programma dopodomani.

La prevendita dei tagliandi scatterà domani alle ore 9 e resterà attiva fino alle 19 di martedì 19 maggio. I biglietti potranno essere acquistati esclusivamente in prevendita attraverso il circuito Vivaticket.

Il costo del tagliando intero sarà di 14 euro, mentre la tariffa ridotta – riservata a donne, over 65 e under 14 – sarà disponibile al prezzo di 10 euro. I bambini di età inferiore ai 3 anni potranno accedere gratuitamente allo stadio previa esibizione di un documento d’identità.

La vendita sarà riservata esclusivamente ai possessori della fidelity card della Salernitana.

Prevista inoltre una limitazione per i residenti nella provincia di Salerno, che non potranno acquistare tagliandi nei settori destinati alla tifoseria locale.

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