Pollena Trocchia, 48enne confessa il duplice omicidio

Svolta nelle indagini sul ritrovamento di due donne morte in un cantiere edile del Vesuviano. I carabinieri hanno sottoposto a fermo un 48enne di Sant’Anastasia, Mario Landolfi, accusato di duplice omicidio. Secondo gli investigatori, sarebbe lui il responsabile della morte delle due vittime, uccise all’interno di un palazzo in costruzione a Pollena Trocchia.

A far scattare l’allarme sarebbe stata una coppia che si era appartata poco distante dal cantiere. I due avrebbero notato l’uomo entrare nell’area insieme a una donna e uscire poco dopo da solo, con una borsa tra le mani. La segnalazione ha indirizzato immediatamente le indagini dei carabinieri della sezione operativa di Torre del Greco e della tenenza di Cercola, coordinate dalla Procura di Nola.

Le vittime, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero due prostitute straniere. Gli inquirenti ritengono che entrambe siano state assassinate dalla stessa persona in due episodi distinti avvenuti a distanza di giorni.

Il 48enne, interrogato per ore, ha confessato il duplice delitto. Alla base dei delitti ci sarebbero incontri sessuali degenerati in violente discussioni al momento del pagamento della prestazione.

Gli investigatori stanno ora lavorando per chiarire ogni dettaglio della vicenda e ricostruire con precisione tempi e modalità dei due omicidi. Determinanti, ai fini dell’inchiesta, anche i rilievi eseguiti nel cantiere e gli accertamenti scientifici disposti dalla Procura.