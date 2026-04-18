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Fondazione Menna, Forte scrive al Commissario Panico

  • Aprile 18, 2026
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Fondazione Menna, Forte scrive al Commissario Panico

“Provvedere con urgenza alle opportune verifiche circa la veridicità di quanto riportato dagli organi di stampa e, se del caso, ad accertare le eventuali irregolarità amministrative e adottare i necessari provvedimenti d’urgenza – nel rispetto dei principi di trasparenza amministrativa – per il ripristino della legalità”. È la richiesta che Lorenzo Forte, presidente del comitato Salute e Vita ha avanzato al commissario Prefettizio del Comune di Salerno, Vincenzo Panico per chiedere delucidazioni rispetto a quanto denunciato attraverso queste colonne. “Negli ultimi giorni i cittadini salernitani hanno appreso dalla stampa locale notizie che suscitano preoccupazione circa l’occupazione impropria per finalità personali e di propaganda elettorale di immobili appartenenti al patrimonio della civica amministrazione salernitana – ha scritto Forte nella richiesta al Commissario – Il riferimento è, in particolare, alla ex Casa del Combattente, di proprietà del Comune e alla dichiarazione, resa agli organi di stampa, della Presidente della Fondazione Menna, Letizia Magaldi, secondo la quale l’associazione Limen allo stato attuale «occupa quegli spazi in modo improprio perché il Protocollo d’Intesa è scaduto da tempo». Il presidente del comitato Salute e Vita si rivolge poi alla presidente del CdA della Fondazione per chiedere “di approfondire la situazione e di prendere i provvedimenti del caso”, anticipando che “in mancanza di ogni chiarimento al riguardo, ci si riserva di agire presso le competenti Autorità per l’accertamento di eventuali responsabilità”.

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