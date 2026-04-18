Banca Campania Centro: domani l’Assemblea dei Soci

È convocata per dommani in seconda convocazione, presso il PalaZauli di Battipaglia, l’Assemblea ordinaria dei Soci di Banca Campania Centro, momento centrale della vita cooperativa dell’istituto, in cui la partecipazione dei Soci si traduce in esercizio diretto della democrazia economica. Nel corso dell’Assemblea verrà presentato anche il Bilancio Sociale e di Coerenza 2025, documento che rappresenta non solo una rendicontazione, ma una vera e propria dichiarazione di identità. Il Bilancio di Coerenza, infatti, misura quanto l’azione della Banca sia fedele ai principi del Credito Cooperativo: mutualità, centralità della persona, sviluppo del territorio. Non si tratta di un documento accessorio, ma di uno strumento essenziale per comprendere il valore distintivo di una BCC, che non persegue la massimizzazione del profitto, bensì la crescita equilibrata delle comunità in cui opera. “Il futuro ha radici solide. Dal 1914 cresciamo insieme alle nostre comunità” – è questo il principio che attraversa tutto il documento e che trova concreta attuazione nelle scelte operative della Banca. I numeri di una banca di comunità Il Bilancio evidenzia risultati che raccontano una presenza concreta e diffusa: – Oltre 8.000 soci, cuore della cooperativa – Circa 84 milioni di euro di credito erogato all’economia reale del territorio – 1 milione di euro destinato a beneficenza e mutualità – Oltre 240 iniziative sostenute tra sociale, cultura e territorio – Oltre 550 mila euro di donazioni e sponsorizzazioni locali A questi si aggiungono elementi che qualificano ulteriormente il modello: – Oltre 1.200 conti correnti aperti a lavoratori stranieri, provenienti da più di 30 nazionalità, a testimonianza di un impegno concreto sull’inclusione finanziaria – Oltre il 60% della spesa destinata a fornitori locali, rafforzando l’economia del territorio Numeri che confermano una finanza geo-circolare, in cui il risparmio raccolto torna al territorio sotto forma di credito, sostenendo famiglie, imprese e sviluppo locale. Inclusione, territorio, sostenibilità: la coerenza che diventa azione Tra gli elementi distintivi emerge l’impegno sul fronte dell’inclusione sociale, con l’esperienza dell’Ufficio Migranti, riconosciuta a livello nazionale come buona pratica al Festival dell’Economia Civile di Firenze. Accanto a questo, la Banca conferma una forte integrazione con il Terzo Settore, con oltre 690 rapporti attivi e una rete di collaborazioni che rafforza la coesione territoriale. Sempre più rilevante è anche l’impegno sui temi ESG (Environmental, Social, Governance), che si traduce in azioni concrete: – utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili – sviluppo di prodotti finanziari “green” e sostegno alla transizione energetica – introduzione di strumenti di valutazione ESG nel merito creditizio – iniziative per la riduzione delle emissioni e l’efficientamento energetico Un approccio che integra sostenibilità ambientale, responsabilità sociale e qualità della governance, rendendo la Banca un attore attivo della transizione sostenibile. Il senso profondo del Bilancio di Coerenza Per una Banca di Credito Cooperativo, il Bilancio di Coerenza non è solo un obbligo normativo, ma un atto di responsabilità verso Soci e stakeholder. È il luogo in cui si misura la distanza – o la coerenza – tra i valori dichiarati e le azioni realizzate. È, soprattutto, lo strumento che consente ai Soci di valutare non solo quanto la Banca produce, ma come lo produce e per chi lo produce. In un contesto economico segnato da profondi cambiamenti, Banca Campania Centro conferma così il proprio ruolo di banca di comunità: un presidio di fiducia, relazioni e sviluppo, capace di coniugare solidità economica e impatto sociale. L’Assemblea dei Soci rappresenta quindi non solo un momento formale, ma l’espressione più autentica di questo modello: una banca costruita insieme, che continua a crescere insieme alle proprie comunità.