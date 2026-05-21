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De Luca chiude a Portanova con Gigi Finizio

  • Maggio 21, 2026
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De Luca chiude a Portanova con Gigi Finizio

Domani sera chiusura della campagna elettorale di Vincenzo De Luca a piazza Portanova.  Appuntamento alle 19.30 con l’intervento dell’artista Gigi Finizio

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