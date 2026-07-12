Folla commossa per l'addio a Peppino Di Capri - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

Addio a Eleonora Puntillo, cronista battagliera
Folla commossa per l’addio a Peppino Di Capri
Preziosismi per violoncello e pianoforte
Sarel Malan vice presidente del Consiglio comunale
Attualità Campania

Folla commossa per l’addio a Peppino Di Capri

  • Luglio 12, 2026
  • 0
  • 90
  • 2 Min Read
Folla commossa per l’addio a Peppino Di Capri

“Peppino di Capri ha portato e ha innalzato l’isola di Capri in tutto il mondo e in tutto il globo è riuscito a farsi conoscere, apprezzare, applaudire e ad amare, nella gioia di ciascuno di noi, nella bellezza di vederlo crescere e farci innamorare con le sue canzoni”. Così don Pasquale Irolla, parroco della ex cattedrale di Santo Stefano, nel corso dell’orazione funebre dedicata a Peppino di Capri. Presenti, tra gli altri, Aurelio De Laurentiis, Diego Della Valle, Luca Cordero di Montezemolo, Eugenio Bennato con Pietra Montecorvino, il prefetto di Napoli Michele di Bari, l’assessora del Comune della città partenopea, Chiara Marciani, i familiari, la ex moglie Roberta.

“Dovessi anch’io prendere come dettagli che parlano di lui le canzoni – ha aggiunto il parroco -, prenderei ‘Un grande amore e niente più’. Peppino ha avuto un grande amore e questo grande amore l’ha cantato ed è stata la musica, amore che ci ha fatto innamorare, amore che lo ha spinto a vivere e andare avanti fino alla fine, a cantare, a suonare. Ha cantato l’amore puro, non l’amore disperato, ma l’amore puro che agganciava i cuori di ciascuno di noi e li portava in alto. Quell’amore che in lui ha segnato anche il dolore, effettivamente chi ama soffre, chi vuol bene impara a coniugare il dolore, eppure lo ha sempre cantato l’amore nel suo aspetto più luminoso”.

“Peppino – ha detto ancora don Pasquale – come artista internazionale, come musicista è stato un sognatore. In questo tempo e nei tempi addietro difficili, dove anche noi facciamo difficoltà a guardare il cielo, a sperare, Peppino è stato un sognatore. Ci ha insegnato a guardare in alto, a cantare, a trasformare in musica le lacrime e le difficoltà della vita e con un battito d’ali ci ha tirato in alto. Le sue canzoni ci rendono leggero forse anche questo addio, rubandoci la tristezza e lasciando nel cuore la nostalgia dei sognatori che non muoiono mai e che sono un indice puntato verso l’infinito, verso l’eternità”.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Tommaso D'Angelo
Luglio 26, 2002
Cronaca Attualità

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Tommaso D'Angelo
Aprile 18, 2013
Attualità Cronaca

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Tommaso D'Angelo
Aprile 22, 2013
Cronaca Attualità

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Tommaso D'Angelo
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Tommaso D'Angelo
Aprile 24, 2013