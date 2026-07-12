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Addio a Eleonora Puntillo, cronista battagliera

  • Luglio 12, 2026
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Addio a Eleonora Puntillo, cronista battagliera

E’ morta oggi a Napoli, all’età di 88 anni, Eleonora Puntillo per tutti Nora, giornalista che ha formato diverse generazioni di cronisti. Dopo gli studi ha esordito a l’Unità, per anni è stata responsabile della redazione napoletana di Paese Sera per passare, nel 1990, al Roma. Ha trasmesso l’amore per il giornalismo al figlio, Paolo Grassi, responsabile dell’edizione campana del Corriere del Mezzogiorno. Giornalista scrupolosa e attenta, ha curato anche diverse pubblicazioni su Napoli, che amava profondamente.

Da qualche anno si era trasferita a Pozzuoli per poter essere a contatto con il mare – altra sua grande passione – ma a causa dell’emergenza bradisismo negli ultimi tempi era ritornata a Napoli. «Nora Puntillo – commenta Ottavio Lucarelli, presidente dell’Ordine dei giornalisti della Campania – rappresenta un pilastro del giornalismo politico nazionale, un esempio di altissima professionalità che ha alimentato in tanti giovani il desiderio di cimentarsi in un settore sempre più complicato. Le sue note di politica sono pezzi che ogni giornalista dovrebbe leggere e rileggere per comprendere come un articolo può essere profondo e allo stesso tempo comprensibile, di facile lettura. Come Ordine dei giornalisti siamo vicini al figlio Paolo Grassi».

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