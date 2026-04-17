Foggia: per i tifosi della Salernitana ancora stop trasferta

Clima da partita ad alta tensione per Foggia Calcio–Salernitana, ultima giornata di campionato finita sotto la lente del Viminale.
Con la determinazione n.15 del 2026, l’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive ha classificato la gara come evento a rischio per l’ordine pubblico. Ora la decisione definitiva spetta al CASMS, atteso nei prossimi giorni.
Lo scenario appare già delineato: il settore ospiti dello stadio Stadio Pino Zaccheria potrebbe restare vuoto oppure essere accessibile solo con forti limitazioni, tra cui il possibile obbligo della tessera del tifoso.