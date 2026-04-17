Patriarca-Bicchielli: Martusciello sbaglia

“Non condividiamo e riteniamo errata la ricostruzione del coordinatore regionale Fulvio Martusciello, che collega le reazioni di Lega e Fratelli d’Italia a divergenze fra gli alleati rispetto all’evento sulla ‘remigrazione’ previsto il 24 aprile. Riteniamo improprio e improvvido cercare alibi alle evidenti difficoltà nel partito campano e al fallimento nel rapporto con gli alleati”. Lo dichiarano Annarita Patriarca e Pino Bicchielli, esponenti di Forza Italia in Campania. “Oggi più che mai è il momento dell’unità e della responsabilità da parte di tutto il centrodestra campano. Gli elettori pretendono un centro-destra coeso, innanzitutto sul territorio, capace di concentrare l’attenzione sulle esigenze concrete delle comunità locali: da Salerno e Avellino a Napoli. Non possiamo permetterci divisioni o segnali ambigui che rischiano di disorientare i nostri sostenitori e di regalare spazi alla sinistra”, proseguono. “Per questo ribadiamo la nostra piena disponibilità al confronto costruttivo su tutti i temi che riguardano il futuro amministrativo della Campania, a partire dal rilancio delle municipalità di Napoli, ma sempre in un clima di massima collaborazione, serenità e unità tra gli alleati. È questo che chiedono i cittadini e che il centrodestra ha il dovere di garantire”, concludono gli esponenti di Forza Italia.
Categorie
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco