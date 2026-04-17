Patriarca-Bicchielli: Martusciello sbaglia

“Non condividiamo e riteniamo errata la ricostruzione del coordinatore regionale Fulvio Martusciello, che collega le reazioni di Lega e Fratelli d’Italia a divergenze fra gli alleati rispetto all’evento sulla ‘remigrazione’ previsto il 24 aprile. Riteniamo improprio e improvvido cercare alibi alle evidenti difficoltà nel partito campano e al fallimento nel rapporto con gli alleati”. Lo dichiarano Annarita Patriarca e Pino Bicchielli, esponenti di Forza Italia in Campania. “Oggi più che mai è il momento dell’unità e della responsabilità da parte di tutto il centrodestra campano. Gli elettori pretendono un centro-destra coeso, innanzitutto sul territorio, capace di concentrare l’attenzione sulle esigenze concrete delle comunità locali: da Salerno e Avellino a Napoli. Non possiamo permetterci divisioni o segnali ambigui che rischiano di disorientare i nostri sostenitori e di regalare spazi alla sinistra”, proseguono. “Per questo ribadiamo la nostra piena disponibilità al confronto costruttivo su tutti i temi che riguardano il futuro amministrativo della Campania, a partire dal rilancio delle municipalità di Napoli, ma sempre in un clima di massima collaborazione, serenità e unità tra gli alleati. È questo che chiedono i cittadini e che il centrodestra ha il dovere di garantire”, concludono gli esponenti di Forza Italia.