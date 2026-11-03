Florinda: da Pitti Pizza & Friends a Sanremo

Certe storie fanno sorridere anche dopo che le luci del palco si sono spente. Perché raccontano di sogni che prendono forma, di occasioni che arrivano al momento giusto e di quel pizzico di fortuna che, quando incontra il talento, può fare la differenza. Al Pitti Pizza & Friends succede anche questo. E la storia di Florinda, giovane cantautrice che quest’estate ha portato la sua musica sul palco della manifestazione salernitana e che oggi figura tra i giovani di Sanremo 2026, sembra dare ragione a chi, da anni, ripete che quel palco porta bene. Non è una formula magica, naturalmente. Dietro ogni percorso ci sono studio, passione, tentativi, intuizioni e tanta voglia di arrivare. Ma ci sono anche le occasioni per farsi ascoltare, incontrare un pubblico nuovo e cominciare a uscire dalla propria dimensione, quella in cui le canzoni nascono prima di diventare patrimonio di tutti. È proprio in questo spazio che si inserisce il valore del Pitti Pizza & Friends, appuntamento che a Salerno ha costruito nel tempo un’identità capace di andare ben oltre la sua protagonista più amata, la pizza. Florinda, ospite dell’edizione 2026, ha raccontato proprio durante la permanenza a Salerno il suo rapporto con la musica. Prima degli studi di registrazione e del confronto con i produttori, c’è una stanza di casa, il suo piccolo laboratorio creativo, che lei chiama scherzosamente «bat caverna». È lì che trascorre ore a scrivere, suonare, sperimentare al computer e al pianoforte, cercando di conservare quella spontaneità che considera essenziale per la propria musica. Un percorso iniziato da bambina e cresciuto anche attraverso i social, utilizzati per condividere le proprie produzioni e raggiungere i primi ascoltatori. Napoletana, classe 2000, diplomata in Pianoforte classico al Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli, scrive e produce i propri brani, mescolando sonorità pop, elettroniche, R&B e influenze folk con la tradizione musicale partenopea. Dopo essersi fatta conoscere sui social con brani come Ma che vuò e Vorrei odiarti, ha firmato con EMI Records Italy ed è stata selezionata per Amazon Music Breakthrough 2025. Sarà tra i protagonisti di Sanremo Giovani con il brano Senza ‘e te. Una dimensione intima che, passo dopo passo, incontra quella pubblica. E che quest’estate ha trovato spazio anche a Salerno, in una manifestazione capace di riunire artisti affermati, nuove voci e giovani che stanno cercando la propria strada. Adesso, con Sanremo Giovani all’orizzonte, il nome di Florinda torna a ricordare quanto sia importante creare occasioni di incontro tra chi la musica la fa e chi ha voglia di scoprirla. È questa una delle intuizioni che accompagnano da sempre il progetto di Maurizio Falcone, ideatore della manifestazione e promotore di un appuntamento che non vuole esaurirsi nel richiamo gastronomico. La pizza è il cuore della festa, il motivo che riunisce famiglie, gruppi di amici, appassionati e visitatori. Ma intorno a quel trancio condiviso si costruisce un’esperienza fatta di musica, spettacolo, incontri e partecipazione. Si arriva per mangiare una buona pizza, si resta per ascoltare una canzone, si finisce magari per scoprire un artista che fino a quel momento non si conosceva. È una formula che negli anni ha trovato casa in luoghi simbolici della città, dal centro storico alla Stazione Marittima fino a Piazza della Libertà, palcoscenico già di due edizioni e pronto ad accogliere anche la terza. Spazi diversi, lo stesso desiderio di trasformare la manifestazione in un luogo aperto, capace di parlare a pubblici differenti e di mettere insieme generazioni che, davanti a un palco, possono ritrovarsi a cantare le stesse parole. E se i nomi più conosciuti attirano inevitabilmente l’attenzione, altrettanto importante è la possibilità offerta a chi è all’inizio del percorso. Per un artista emergente, esibirsi davanti a un pubblico numeroso significa misurarsi con un contesto diverso da quello abituale, mettere alla prova la propria presenza scenica, farsi conoscere e lasciare un segno. Non c’è la garanzia che da quella serata nasca una svolta, ma c’è un’occasione concreta per provarci. Ed è proprio questo che rende prezioso un palco come quello del Pitti Pizza & Friends. Per Maurizio Falcone, che ha sempre creduto nella pluralità dell’evento, è anche la conferma di quanto il Pitti Pizza & Friends possa essere molto più di una festa gastronomica: una piazza in cui il pubblico si incontra, la musica crea legami e i talenti hanno l’opportunità di farsi notare. Perché una manifestazione si misura anche da ciò che riesce a lasciare dopo la fine dei concerti, dalle emozioni condivise e dalle storie che continuano a camminare. E allora sì, si può continuare a dire che il Pitti porta bene. Con la consapevolezza che il merito resta degli artisti, del loro lavoro e della loro capacità di trasformare un sogno in un progetto. Ma anche con la soddisfazione di sapere che, qualche volta, quel sogno può cominciare proprio da un palco di Salerno, davanti a un pubblico arrivato per la pizza e rimasto, magari, con una nuova canzone nella testa.