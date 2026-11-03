Adeo rinnova il programma azionariato diffuso, coinvolti 115.000 collaboratori in 12 Paesi  - Le Cronache
Autosantoro Santoro Grafica - 20 anni
Università Mercatorum - Università San Raffaele Webuild - Napoli-Bari Alta Velocità
Edicola

Notizie Nazionali Flash

Novartis celebra 250 anni di innovazione scientifica con progetto Catalyst Tumori, FrecciaRosa: la prevenzione raggiunge 47 milioni di passeggeri Adeo rinnova il programma azionariato diffuso, coinvolti 115.000 collaboratori in 12 Paesi  Elezioni Usa midterm, cosa si decide: dalla chiusura dei seggi ai risultati, guida alla notte elettorale ‘Esiste la vergogna?’, Tosca chiama Botteri, Travaglio e De Gregorio nel videoclip del suo brano più politico. E la Soncini la stronca sui social Maria Latella conquista il sabato pomeriggio di Rai3: “Il mio segreto? Io ascolto” Alessandro Di Battista sul ricovero a Cuba: “Se quell’ambulanza fosse arrivata mezz’ora prima non sarei qui adesso” Polonia, allarme bomba su volo da Londra: chiuso aeroporto di Modlin a Varsavia Chi era Jesus De Miguel, il calciatore morto dopo uno scontro in campo con il portiere avversario Dramma a Fabriano, operaio muore schiacciato da una pressa Terremoto in Colombia, scossa di magnitudo 5.5 nell’ovest Paolo Belli, l’annuncio sui social dopo l’incidente mortale: “Torno a fare il mio lavoro senza dimenticare nulla” Novartis celebra 250 anni di innovazione scientifica con progetto Catalyst Tumori, FrecciaRosa: la prevenzione raggiunge 47 milioni di passeggeri Adeo rinnova il programma azionariato diffuso, coinvolti 115.000 collaboratori in 12 Paesi  Elezioni Usa midterm, cosa si decide: dalla chiusura dei seggi ai risultati, guida alla notte elettorale ‘Esiste la vergogna?’, Tosca chiama Botteri, Travaglio e De Gregorio nel videoclip del suo brano più politico. E la Soncini la stronca sui social Maria Latella conquista il sabato pomeriggio di Rai3: “Il mio segreto? Io ascolto” Alessandro Di Battista sul ricovero a Cuba: “Se quell’ambulanza fosse arrivata mezz’ora prima non sarei qui adesso” Polonia, allarme bomba su volo da Londra: chiuso aeroporto di Modlin a Varsavia Chi era Jesus De Miguel, il calciatore morto dopo uno scontro in campo con il portiere avversario Dramma a Fabriano, operaio muore schiacciato da una pressa Terremoto in Colombia, scossa di magnitudo 5.5 nell’ovest Paolo Belli, l’annuncio sui social dopo l’incidente mortale: “Torno a fare il mio lavoro senza dimenticare nulla”
Ultim'ora Nazionale

Adeo rinnova il programma azionariato diffuso, coinvolti 115.000 collaboratori in 12 Paesi 

  • Novembre 3, 2026
  • 0
  • 56
  • 2 Min Read
Adeo rinnova il programma azionariato diffuso, coinvolti 115.000 collaboratori in 12 Paesi 

(Adnkronos) – Dopo il primo piano lanciato nel 2025, Adeo ha rinnovato anche per il 2026 ‘All Adeo’, il programma internazionale che prevede l’assegnazione gratuita di azioni ai collaboratori del Gruppo per un valore equivalente e indipendentemente dal Paese, dal ruolo o dal livello gerarchico. La seconda assegnazione coinvolge 115.000 collaboratori in 12 Paesi, per un valore complessivo di 108 milioni di euro. Le azioni sono assegnate ai collaboratori con almeno tre mesi di anzianità e possono essere acquisite definitivamente dopo tre anni di presenza. Al termine di questo periodo, i collaboratori potranno scegliere di investire nel fondo di azionariato Valadeo, beneficiando di un contributo Adeo pari al 20%. “Nel 2026 Adeo celebra 40 anni di azionariato dei collaboratori, un percorso avviato nel 1986 e sviluppato nel tempo come parte integrante della cultura del Gruppo – si legge in una nota -. Un’esperienza che trova una continuità concreta anche in Italia, dove Leroy Merlin porta avanti questo modello da 30 anni, facendo della partecipazione delle persone uno degli elementi distintivi del proprio modo di fare impresa”. 

Dall’ultima rilevazione, l’87% dei collaboratori di Leroy Merlin Italia risulta azionista del Gruppo Adeo. “Quando un’azienda sceglie di condividere il valore che genera – dice Julie Gay, direttrice Risorse umane di Leroy Merlin Italia – riconosce il contributo delle persone alla costruzione di quel valore e rafforza una prospettiva comune sul futuro dell’impresa. È questo il senso che attribuiamo all’azionariato e, oggi, anche alla continuità di ‘All Adeo’. La partecipazione non si esaurisce nel momento in cui si riceve un’azione – continua Gay –. Il valore di questo modello sta anche nella possibilità di sentirsi parte di un progetto di lungo periodo e di vedere riconosciuto il proprio contributo alla crescita dell’azienda”. A questo si affiancano investimenti continui sulla crescita delle persone. “Leroy Merlin Italia offre ogni anno oltre 186.000 ore di formazione, pari a circa 25 ore per collaboratore, e sostiene percorsi di sviluppo interno che permettono di ampliare progressivamente competenze e responsabilità – si legge in una nota -. Un approccio che trova riscontro anche nella crescita dei propri talenti: a oggi il 73% dei manager proviene da percorsi di crescita interni all’azienda”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025