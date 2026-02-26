Fissati i termini per le elezioni presidente Provincia di Salerno

Dal 6 febbraio scorso sono divenute irrevocabili le dimissioni di Vincenzo Napoli dalla carica di sindaco di Salerno e sempre nella stessa data è decaduto anche dalla carica di presidente della Provincia. Bisognerà dunque procedere, entro 90 giorni, all’indizione delle elezioni per il nuovo presidente. Per le comunali invece si voterà a maggio.
Categorie
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco