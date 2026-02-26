Fissati i termini per le elezioni presidente Provincia di Salerno - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

Fissati i termini per le elezioni presidente Provincia di Salerno
Morte nel cantiere, 3 indagati. Lavorava a nero
Salernitana. Festa a Zona Cesarini conferma le trattative
Frana al Parco Madonna dell’Arco Marina di Vietri, al via lavori
Attualità Salerno

Fissati i termini per le elezioni presidente Provincia di Salerno

  • Febbraio 27, 2026
  • 0
  • 144
  • 1 Min Read
Fissati i termini per le elezioni presidente Provincia di Salerno

Dal 6 febbraio scorso sono divenute irrevocabili le dimissioni di Vincenzo Napoli dalla carica di sindaco di Salerno e sempre nella stessa data è decaduto anche dalla carica di presidente della Provincia. Bisognerà dunque procedere, entro 90 giorni, all’indizione delle elezioni per il nuovo presidente. Per le comunali invece si voterà a maggio.

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Cronaca Attualità

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Liberato Gibboni
Aprile 18, 2013
Attualità Cronaca

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Liberato Gibboni
Aprile 22, 2013
Cronaca Attualità

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Liberato Gibboni
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Liberato Gibboni
Aprile 24, 2013