Fissati i termini per le elezioni presidente Provincia di Salerno

Dal 6 febbraio scorso sono divenute irrevocabili le dimissioni di Vincenzo Napoli dalla carica di sindaco di Salerno e sempre nella stessa data è decaduto anche dalla carica di presidente della Provincia. Bisognerà dunque procedere, entro 90 giorni, all’indizione delle elezioni per il nuovo presidente. Per le comunali invece si voterà a maggio.