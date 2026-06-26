Figlio del gioielliere reagisce ai rapinatori, ferito alle gambe

Un giovane di 19 anni, figlio di un gioielliere che ha il suo negozio all’interno di un centro commerciale, a Sant’Antimo (Napoli), è stato ferito alle gambe da quattro malviventi che erano entrati nel negozio per mettere a segno una rapina. Il giovane, subito soccorso, non è in pericolo di vita. Quattro persone incappucciate sono entrate nella galleria del centro commerciale ‘Il Molino’ raggiungendo la gioielleria “Biondino”. Hanno minacciato i due dipendenti con una pistola e poi hanno infranto le vetrine per portare via quanto c’era di prezioso. Uno dei due dipendenti, figlio del proprietario, ha reagito e un rapinatore ha fatto fuoco ferendolo alla gamba. I rapinatori sono fuggiti allontanandosi a bordo di un Suv. La vittima è stata soccorsa e trasferita all’ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania. Diversi i gioielli rubati. Alcuni persi anche durante la fuga e successivamente recuperati dai carabinieri poco dopo intervenuti. Indagini e sopralluogo dei carabinieri ancora in corso