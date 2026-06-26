Circolo Nautico Salerno: l’Under 16 C conquista il tricolore

Si chiude nel migliore dei modi la stagione del Circolo Nautico Salerno, che aggiunge un prestigioso titolo nazionale alla propria storia. La formazione Under 16 ha conquistato il campionato italiano di categoria, imponendosi da imbattuta nella Final Eight Allievi C e superando in finale l’Unime con un netto 15-7.

Un successo costruito con determinazione e qualità tecnica, nonostante le difficoltà logistiche e infrastrutturali affrontate nel corso della stagione. A trascinare i gialloblù è stato un gruppo compatto, plasmato dal lavoro di coach Antonio “Tonino” Luongo, affiancato da Alessandro Apicella, capace di trasmettere alla squadra organizzazione tattica, spirito di sacrificio e mentalità vincente.

L’inizio della finale è stato equilibrato, con il primo parziale che si è chiuso sul 3-3. Poi il Circolo Nautico ha cambiato marcia: la tripletta di Di Matteo ha aperto il break decisivo, consentendo ai salernitani di prendere il controllo dell’incontro e andare all’intervallo lungo sul 7-4.

L’Unime ha provato a restare in partita con Carmignani e Bonfato, ma nella seconda parte del match è salito in cattedra Diego Barela, autentico protagonista della finale. Con otto reti personali e il premio di MVP della manifestazione, Barela ha guidato l’allungo decisivo, sostenuto anche dalle marcature di Liberale e Vietri, fino al definitivo 15-7.

Al termine della gara è esplosa la festa dei gialloblù, applauditi dal presidente Paolo Giarletta, dal tecnico della prima squadra Walter Fasano e dal dirigente Salvatore Marrazzo. La cerimonia di premiazione è stata officiata dal presidente del Volturno, società organizzatrice della Final Eight, Salvatore Napolitano.