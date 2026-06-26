De Luca: Grand Hotel o paga o lo chiudeo

Scontro aperto tra il Comune di Salerno e la società che gestisce il Grand Hotel. Nel corso della consueta diretta social settimanale, il sindaco Vincenzo De Luca ha annunciato l’avvio della procedura per la sospensione dell’attività e la possibile revoca della licenza.

Al centro della controversia figurano debiti nei confronti dell’ente pari a 8,85 milioni di euro, maturati tra Imu e Tari non versate. Una situazione che, secondo l’amministrazione, non sarebbe più sostenibile. Il primo cittadino ha inoltre indicato una scadenza precisa: entro il 12 agosto la società dovrà regolarizzare la propria posizione, pena l’adozione dei provvedimenti di sospensione.

De Luca ha escluso ogni possibilità di arbitrato o conciliazione, ribadendo una linea di fermezza: «Devono pagare fino all’ultimo euro». Oltre alla questione fiscale, restano sul tavolo anche presunte irregolarità nella gestione della struttura e un’operazione finanziaria definita “inimmaginabile”, legata a un’ipoteca su un bene comunale, elementi che alimentano ulteriori interrogativi sulla vicenda.