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Avanti Psi Salerno in campo per casa, giovani e professionisti

  • Agosto 13, 2026
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Avanti Psi Salerno in campo per casa, giovani e professionisti
Partire dalle cose concrete, dai problemi che riguardano la vita quotidiana delle persone, per costruire partecipazione politica e allargare il campo delle adesioni. È questo il senso dell’iniziativa promossa dal segretario cittadino di Avanti PSI Salerno, Donato D’Aiuto, nell’ambito della mobilitazione nazionale lanciata dal segretario Enzo Maraio sulle tre proposte dedicate a giovani, casa e partite Iva.
All’iniziativa hanno aderito il capogruppo Antonio Cammarota, i consiglieri comunali Simona Calzaretti e Filomeno Di Popolo, l’assessore comunale Massimiliano Natella, che hanno condiviso un documento politico a sostegno della campagna.
“Vogliamo partire dalle cose concrete, dai problemi delle famiglie, dei giovani e di chi lavora e produce. È su questi temi che la politica deve tornare a confrontarsi e costruire partecipazione”, è il principio indicato nel documento.
Le tre proposte dei socialisti puntano ad affrontare questioni che incidono direttamente sulla vita delle persone: rendere più accessibile la casa, sostenere i giovani e creare nuove opportunità, alleggerire il peso degli anticipi fiscali per professionisti, artigiani e partite Iva.
“L’idea lanciata dal segretario nazionale Enzo Maraio va nella direzione giusta: costruire politica partendo dai contenuti e non dagli schieramenti precostituiti. A Salerno vogliamo aprire un confronto largo con amministratori, associazioni, professionisti, forze civiche e cittadini che condividono queste priorità”.
L’obiettivo è fare delle tre proposte anche un terreno di confronto cittadino, mettendo insieme sensibilità ed esperienze diverse attorno a obiettivi concreti.
“Le adesioni che stanno arrivando dimostrano che esiste uno spazio per una politica riformista, socialista e civica capace di parlare alla città. Non partiamo dalle sigle ma dalle idee: prima le cose da fare, poi la costruzione politica”.
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