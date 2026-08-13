Grand Hotel Salerno, sospesa la licenza dal Comune - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

Food for Profit, Confeuro: “Fare piena chiarezza. Tutelare allevatori italiani”
Sociale, Tiso(Acc. Iniziativa Comune): “Fare di più per inclusione persone con disabilità”
Il ritorno del cavalluccio marino alla Gaiola
Scafatese, Romano: “Non vedo l’ora di giocare a Salerno dove andremo per vincere”
Ultimora

Grand Hotel Salerno, sospesa la licenza dal Comune

  • Agosto 13, 2026
  • 0
  • 343
  • 1 Min Read
Grand Hotel Salerno, sospesa la licenza dal Comune

L’amministrazione comunale di Salerno ha deciso di procedere già oggi, giovedì 13 agosto, alla sospensione della licenza del Grand Hotel.

 

Lo ha fatto facendo notificare in mattinata, ai titolari della struttura, il provvedimento da parte degli agenti della polizia municipale.

Alle 23:59 di ieri, 12 agosto, è scaduto – come riporta anche il quotidiano “La Città” oggi in edicola – l’ultimatum concesso dal sindaco Vincenzo De Luca alla società di gestione della struttura alberghiera per il versamento di circa 9 milioni di euro tra Imu e Tari arretrate.

La società del gruppo Chechile, attraverso l’avvocato Lorenzo Lentini, ha tentato una mediazione per evitare conseguenze drastiche nel pieno della stagione turistica estiva: nonostante una parte dell’importo risulti già versata, gli uffici tecnici e Palazzo di Città hanno respinto la richiesta di rateizzazione per la quota residua.

Di fronte alla chiusura del Comune, la battaglia sul futuro del Grand Hotel Salerno potrebbe spostarsi in tribunale. La società potrebbe presentare ricorso al Tar, chiedendo una sospensiva d’urgenza del provvedimento.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Attualità Primo piano Extra Ultimora Cronaca

Fra’ Gigino attacca i politici dall’altare e

Fra’ Gigino quest’anno è andato oltre e come di consueto le

Tommaso D'Angelo
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Cerimonia di insediamento del sindaco Ernesto Sica

Si è svolta a Palazzo di Città la ce­rimonia di insediamento

Tommaso D'Angelo
Giugno 14, 2013
Primo piano Extra Ultimora Cronaca Attualità

Guerra sul caso Barbarino: Coscia attacca duramente

Il direttore generale del Cstp, Antonio Barbarino, può annoverare un avvocato

Tommaso D'Angelo
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Ospedale Santa Maria dell’Olmo, cronaca di una

L’altro fronte aperto in città è la vicenda ospedale. Si temono

Tommaso D'Angelo
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Povero Sant’Antonio: a Cava è lotta tra

Più che la festa in onore di Sant’Antonio, a quanto pare

Tommaso D'Angelo
Giugno 15, 2013