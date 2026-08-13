Grand Hotel Salerno, sospesa la licenza dal Comune

L’amministrazione comunale di Salerno ha deciso di procedere già oggi, giovedì 13 agosto, alla sospensione della licenza del Grand Hotel.

Lo ha fatto facendo notificare in mattinata, ai titolari della struttura, il provvedimento da parte degli agenti della polizia municipale.

Alle 23:59 di ieri, 12 agosto, è scaduto – come riporta anche il quotidiano “La Città” oggi in edicola – l’ultimatum concesso dal sindaco Vincenzo De Luca alla società di gestione della struttura alberghiera per il versamento di circa 9 milioni di euro tra Imu e Tari arretrate.

La società del gruppo Chechile, attraverso l’avvocato Lorenzo Lentini, ha tentato una mediazione per evitare conseguenze drastiche nel pieno della stagione turistica estiva: nonostante una parte dell’importo risulti già versata, gli uffici tecnici e Palazzo di Città hanno respinto la richiesta di rateizzazione per la quota residua.

Di fronte alla chiusura del Comune, la battaglia sul futuro del Grand Hotel Salerno potrebbe spostarsi in tribunale. La società potrebbe presentare ricorso al Tar, chiedendo una sospensiva d’urgenza del provvedimento.