Fico (M5s), parola d’ordine sara’ partecipazione

La partecipazione “sara’ la parola fondante della nostra coalizione: senza partecipazione non ci puo’ essere democrazia e senza democrazia non ci puo’ essere lo sviluppo di temi che interessano alle persone. La parola d’ordine sara’ partecipazione”. Lo ha detto, da Napoli, il candidato del centrosinistra alla presidenza della regione Campania, Roberto Fico.

