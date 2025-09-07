Centola in festa per Carlo Acutis, il “Santo dei Millennials” - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

Schlein: ‘uniti in tutte le Regioni, non accadeva da 20 anni’
Europei basket, Italia-Slovenia 77-84 e azzurri eliminati agli ottavi
Conte, grazie Campania,noi i più silenziosi,
“Ma che s’è visto che stavo al pontile di Ostia?”, su Venezia la gag del comico Fabio Avaro
Centola Attualità

Centola in festa per Carlo Acutis, il “Santo dei Millennials”

  • Settembre 7, 2025
  • 0
  • 112
  • 1 Min Read
Centola in festa per Carlo Acutis, il “Santo dei Millennials”

«Se Dio possiede il nostro cuore, noi possediamo l’infinito». La frase di Carlo Acutis, impressa su uno striscione, ha illuminato in questi giorni Centola, il borgo cilentano legato alla madre del giovane Santo, Antonia Salzano, originaria del paese.

Questa mattina, in piazza San Pietro, Papa Leone XIV ha proclamato Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati nuovi Santi della Chiesa. A Centola, intanto, piazza San Nicola di Mira si è trasformata in una seconda platea della canonizzazione: centinaia di fedeli, giunti anche dai paesi vicini, hanno seguito la diretta su maxi schermo, tra palloncini gialli e bianchi, magliette e cappellini dedicati al giovane beato.

L’iniziativa è stata curata dall’associazione “Tantum Ergo Carlo Acutis”, che ha organizzato un programma intenso, dalla veglia notturna dei giovani al “Roveto Ardente” di adorazione eucaristica. Emozionanti le testimonianze raccolte durante la celebrazione: l’insegnante di matematica Ida ha ricordato il ragazzo curioso e brillante, mentre Rachele, miracolata per sua intercessione, ha raccontato la sua esperienza tra commozione e gratitudine.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Cronaca Attualità

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Liberato Gibboni
Aprile 18, 2013
Cronaca Attualità

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Liberato Gibboni
Aprile 22, 2013
Attualità Cronaca

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Liberato Gibboni
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Liberato Gibboni
Aprile 24, 2013