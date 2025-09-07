Centola in festa per Carlo Acutis, il “Santo dei Millennials”

«Se Dio possiede il nostro cuore, noi possediamo l’infinito». La frase di Carlo Acutis, impressa su uno striscione, ha illuminato in questi giorni Centola, il borgo cilentano legato alla madre del giovane Santo, Antonia Salzano, originaria del paese.

Questa mattina, in piazza San Pietro, Papa Leone XIV ha proclamato Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati nuovi Santi della Chiesa. A Centola, intanto, piazza San Nicola di Mira si è trasformata in una seconda platea della canonizzazione: centinaia di fedeli, giunti anche dai paesi vicini, hanno seguito la diretta su maxi schermo, tra palloncini gialli e bianchi, magliette e cappellini dedicati al giovane beato.

L’iniziativa è stata curata dall’associazione “Tantum Ergo Carlo Acutis”, che ha organizzato un programma intenso, dalla veglia notturna dei giovani al “Roveto Ardente” di adorazione eucaristica. Emozionanti le testimonianze raccolte durante la celebrazione: l’insegnante di matematica Ida ha ricordato il ragazzo curioso e brillante, mentre Rachele, miracolata per sua intercessione, ha raccontato la sua esperienza tra commozione e gratitudine.