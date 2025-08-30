Martusciello: centrodestra vicino a chiusura su candidato civico

“Siamo ormai vicini alla chiusura sul civico per il candidato presidente. In Campania penso che ci siamo: tutti i tasselli stanno andando al loro posto e i sondaggi mi sembrano buoni. Spero che già dalla prossima settimana si possa cominciare ad andare in tipografia”. Lo afferma Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia.
