Feldi Eboli espugna Benevento

Le volpi ricominciano da dove avevano finito, ovvero con una vittoria. La Feldi Eboli riassaggia il parquet dopo la lunga pausa e lo fa nel migliore dei modi strappando il pass per i Sedicesimi di Finale di Coppa della Divisione dopo aver battuto per 2-4 a domicilio il Benevento C5. Grande prestazione degli uomini di mister Antonelli nonostante i tanti giorni di pausa, a prendersi la scena è Vincenzo Caponigro con una doppietta. Fuori Venancio, Echavarria e Kenji ma nella fila dei rossoblù si rivedere finalmente Tiago Lemos, che riassaggia il campo dopo l’infortunio. Pochi secondi e le foxes sbloccano subito la gara con un gran tiro di Selucio, con i padroni di casa che sfiorano poco dopo il pareggio con l’ex Caruso. Nelle fila delle volpi Gui e Felipinho creano diversi pericoli ma sulla loro strada trovano l’altro ex di giornata, l’estremo difensore Montefalcone che chiude la porta. A metà primo tempo anche capitan Dalcin sale in cattedra opponendosi alla conclusione di Abdala poi, a 5 minuti dal termine della frazione, la Feldi raddoppia grazie a Gattarelli che in spaccata sfrutta al meglio una scucchiaiata di Felipinho anticipando i difensori avversari. Si va al riposo sullo 0-2, ma nella ripresa si ripete lo stesso avvio del primo tempo. Pochi secondi e la Feldi cala il tris, a firmarlo è Vincenzo Capongiro. Quando la gara sembra già ampiamente indirizzata, i padroni di casa riescono a trovare la rete con Abdala che accorcia le distanze. Il Benevento crede alla rimonta e ha qualche buona occasione ma ancora una volta è capitan Dalcin a chiudere la strada. La Feldi poco dopo ristabilisce le distanze, ancora con Caponigro che fa doppietta e segna un gran gol trovando l’angolo giusto per calciare nonostante diversi uomini intorno. Nel finale portiere di movimento per il Benevento che accorcia le distanze sul 2-4 ma non riesce ad evitare la sconfitta. “Sapevamo non sarebbe stata una partita facile, loro non sono una squadra di categoria inferiore, hanno un mister e tanti giocatori da Serie A. Siamo stati bravi a sbloccarla subito, dobbiamo continuare su questa strada e lavorare bene per crescere di settimana in settimana”, le parole di mister Antonelli al termine del match. Nel prossimo turno le volpi affronteranno la Sandro Abate Avellino, vittoriosa nel pomeriggio in casa della Virtus Libera Ischia per 2-5. Ora pochissimo tempo per riposare, per la Feldi in programma una lunga trasferta per scendere in campo venerdì in quel di Mantova.