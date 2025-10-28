Ricchetti, minuto di silenzio e lutto a braccio per i granata

Subito dopo la noti- zia della scomparsa di Carlo Ric- chetti, la Salernitana ha diffuso un comunicato sul proprio sito ufficiale nel quale ha espresso il proprio profondo cordoglio: “La proprietà, la dirigenza, l’allena- tore, i giocatori e tutto lo staff dell’U.S. Salernitana 1919 pian- gono la prematura scomparsa di Carlo Ricchetti e partecipano al- l’immenso dolore della moglie Antonella, dei figli, di tutta la fa- miglia e dei tanti compagni di squadra con il cavalluccio sul petto nelle 157 partite disputate tra il 1993 e il 1998. Uomo mite,
buono e riservato fuori dal campo e campionissimo sul ter- reno di gioco, Ricchetti ha se- gnato anche 25 gol con la casacca della Salernitana, con- quistando una promozione in Serie B nel 1994 e in Serie A nel
1998, entrambe da protagonista assoluto. Per lui anche un’espe- rienza da allenatore nel settore giovanile nella stagione 2005/06. Ha proseguito la sua carriera da tecnico negli staff dei suoi ex compagni di squadra alla Salernitana, Roberto Breda e Mirko Cudini. La figura di Carlo Ricchetti resterà indelebile nella storia granata. Grazie, Carlo”. La Salernitana ha anche provve- duto a chiedere autorizzazione per il minuto di raccoglimento e lutto al braccio in occasione di Latina-Salernitana per onorare la memoria di Carlo Ricchetti