Provincia Cava dè Tirreni

Cava. Polacco commissario cittadino Forza Italia.

  • Novembre 17, 2025
“Annunciamo con soddisfazione il conferimento al dott. Enrico Polacco dell’incarico di Commissario cittadino di Forza Italia a Cava de’ Tirreni: una scelta che rappresenta un passo importante sul percorso che punta a rafforzare ulteriormente la presenza del nostro movimento in un territorio centrale per la provincia di Salerno. La competenza, il radicamento e la disponibilità al dialogo che contraddistinguono Enrico Polacco costituiscono un valore aggiunto per il lavoro che intendiamo portare avanti insieme e siamo certi che il suo contributo sarà determinante per consolidare la nostra azione politica, promuovere una partecipazione sempre più ampia e costruire un percorso di crescita condiviso con la comunità locale. Rivolgiamo a Enrico i nostri più sentiti auguri di buon lavoro, nella convinzione che questa nuova responsabilità saprà tradursi in un impegno concreto, serio e all’altezza delle sfide che ci attendono.” Lo dichiarano in una nota congiunta l’on. Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia Campania e l’on. Tullio Ferrante, deputato e reggente provinciale di Forza Italia Salerno.

