Sociale, Tiso(Accademia Iniziativa Comune): “Promuovere educazione del rispetto”

“La società contemporanea è caratterizzata da una crescente varietà di culture, lingue, tradizioni e identità. In questo scenario, inclusione e diversità diventano elementi fondamentali per costruire comunità più giuste, rispettose e solidali. Valorizzare le differenze non significa solo riconoscere che esistono persone diverse tra loro, ma garantire a ciascuno le stesse opportunità di partecipazione e crescita. La diversità infatti rappresenta una ricchezza inestimabile. Persone provenienti da contesti culturali differenti portano nuove idee, prospettive ed esperienze che contribuiscono allo sviluppo sociale, economico e culturale. Mentre differenze di genere, età, religione, origine etnica o condizione fisica possono stimolare il confronto, favorire l’innovazione e rendere la società più dinamica e aperta al cambiamento. Nonostante i progressi, persistono tuttavia ancora pregiudizi, stereotipi e discriminazioni che limitano le opportunità di molte persone. In alcuni casi, le differenze vengono percepite come una minaccia anziché come una risorsa. Per superare questi ostacoli è necessario promuovere fin dalla giovane età l’educazione al rispetto, al dialogo e alla comprensione reciproca. In questo contesto, media e nuove tecnologie possono contribuire a diffondere messaggi positivi di inclusione e sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi dell’uguaglianza e dei diritti umani. Tuttavia, è fondamentale utilizzarli in modo responsabile per evitare la diffusione di contenuti discriminatori, offensivi o polarizzanti. Nella consapevolezza maturata che riconoscere e promuovere le differenze significa costruire una società più equa, armoniosa e capace di affrontare le sfide del futuro”.

Lo dichiara, in una nota, Carmela Tiso, portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune e presidente della associazione Bandiera Bianca.