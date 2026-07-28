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Estate, scorte di sangue in calo: appello dell’AVIS Salerno ai donatori

  • Luglio 28, 2026
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Estate, scorte di sangue in calo: appello dell’AVIS Salerno ai donatori

L’estate porta con sé un preoccupante calo delle donazioni di sangue, mentre negli ospedali il fabbisogno trasfusionale resta costante. Per questo l’AVIS Comunale di Salerno lancia un appello alla cittadinanza, invitando chi può a donare sangue nelle prossime settimane.

Le trasfusioni, infatti, non si fermano durante il periodo delle vacanze. Ogni giorno sono indispensabili per i pazienti affetti da talassemia, per i malati oncologici, per le emergenze e per numerosi interventi chirurgici. La diminuzione delle scorte può comportare il rinvio di interventi programmati non urgenti e creare difficoltà nell’assicurare le trasfusioni periodiche a chi ne ha bisogno per continuare a vivere.

«Bastano pochi minuti del proprio tempo – ricorda l’AVIS – per offrire una concreta possibilità di cura a più persone e contribuire a salvare delle vite».

È possibile donare presso l’Unità di Raccolta AVIS di Salerno, in via Pio XI n. 1, il venerdì, il sabato e la domenica, dalle 7:15 alle 10:00. Sono inoltre attive raccolte periodiche sul territorio provinciale, consultabili nella sezione “Dove e quando” del sito dell’AVIS Salerno.

Donare sangue è un gesto gratuito, sicuro e di grande valore sociale. Inoltre, ogni donatore può beneficiare di controlli ed esami ematochimici gratuiti, utili anche per monitorare il proprio stato di salute.

L’AVIS rinnova infine l’invito a condividere e diffondere l’appello, affinché sempre più cittadini possano contribuire a garantire una riserva di sangue adeguata e assicurare continuità alle cure di chi ogni giorno dipende dalle trasfusioni.

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