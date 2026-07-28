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Rapina in via Trento a Salerno, arrestato 21enne:
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Rapina in via Trento a Salerno, arrestato 21enne:

  • Luglio 28, 2026
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Rapina in via Trento a Salerno, arrestato 21enne:

Un 21enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di rapina aggravata in concorso, al termine di un intervento eseguito nella notte del 27 luglio dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Salerno.

L’operazione è scattata dopo la segnalazione di una rapina avvenuta in via Trento, dove la vittima sarebbe stata aggredita da due persone a bordo di motocicli e derubata del borsello contenente denaro, documenti ed effetti personali.

Le immediate indagini delle Volanti, supportate dalle testimonianze raccolte sul posto e dall’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, hanno consentito di ricostruire la dinamica dell’accaduto e di individuare uno dei presunti responsabili.

Nel corso della successiva perquisizione, gli agenti hanno recuperato parte della refurtiva, poi restituita al legittimo proprietario, e sequestrato il motociclo ritenuto utilizzato per la commissione del reato.

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