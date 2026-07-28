Omicidio Esposito, si lavora sui telefonini - Le Cronache Cronaca
Edicola

Notizie Flash!

Estate, scorte di sangue in calo: appello dell’AVIS Salerno ai donatori
Omicidio Esposito, si lavora sui telefonini
Djibril si presenta: Alla Salernitana un’occasione unica
Rapina in via Trento a Salerno, arrestato 21enne:
Cronaca

Omicidio Esposito, si lavora sui telefonini

  • Luglio 28, 2026
  • 0
  • 84
  • 1 Min Read
Omicidio Esposito, si lavora sui telefonini

Proseguono le indagini coordinate dalla Procura di Salerno e affidate ai carabinieri per fare luce su ogni aspetto del delitto di Luigi ‘Luca’ Esposito, giornalista sportivo 53enne, il cui corpo carbonizzato e’ stato trovato nella notte tra sabato 18 e domenica 19 luglio scorsi. Nella giornata di ieri, nella casa circondariale di Salerno-Fuorni, si e’ svolta l’udienza di convalida del fermo del 26enne di nazionalita’ tunisina, reo confesso dell’omicidio, per il quale il gip ha disposto la misura cautelare in carcere con le accuse di omicidio volontario aggravato da crudelta’ e premeditazione e distruzione di cadavere. Tra gli accertamenti che saranno svolti, secondo quanto appreso, anche quello tecnico sui telefoni cellulari che sono sequestrati, cosi’ da poter analizzare, anche col supporto di un interprete di lingua araba, i contenuti utili alle indagini. Nel frattempo, non e’ stata disposta ancora la restituzione della salma del giornalista. “Si resta in attesa del dissequestro della salma per poter dare all’amato fratello l’ultimo saluto”, ha detto ieri l’avvocata Annalisa Califano, legale delle sorelle del professionist

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Cronaca

Salerno; riscossione contributo per acquisto libri di

È in riscossione per gli aventi diritto, presso tutte le agenzie

Tommaso D'Angelo
Settembre 21, 2012
Cronaca

Via Dei Canali, la Chiesa delle vecchie

Comincia un viaggio nella Salerno antica, la Castrum romana che ha

Tommaso D'Angelo
Settembre 22, 2012
Cronaca

La De Filippis ha finalmente una sede

Gli alunni della scuola media De Filippis di Salerno hanno finalmente

Tommaso D'Angelo
Settembre 23, 2012
Cronaca

Salerno; riscossione contributo per acquisto libri di

È in riscossione per gli aventi diritto, presso tutte le agenzie

Tommaso D'Angelo
Settembre 28, 2012
Cronaca

In crociera per vacanza studio

«Salerno vista dal mare appare come un quadro bellissimo, abbiamo capito

Tommaso D'Angelo
Settembre 28, 2012