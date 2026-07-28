Djibril si presenta: Alla Salernitana un’occasione unica - Le Cronache Salernitana
Edicola

Notizie Flash!

Estate, scorte di sangue in calo: appello dell’AVIS Salerno ai donatori
Omicidio Esposito, si lavora sui telefonini
Djibril si presenta: Alla Salernitana un’occasione unica
Rapina in via Trento a Salerno, arrestato 21enne:
Salernitana

Djibril si presenta: Alla Salernitana un’occasione unica

  • Luglio 28, 2026
  • 0
  • 104
  • 2 Min Read
Djibril si presenta: Alla Salernitana un’occasione unica

Prime parole da calciatore della Salernitana per Malik Djibril, protagonista della conferenza stampa al termine dell’allenamento mattutino. Il centrocampista, reduce da un’ottima stagione in Serie C, ha espresso tutto il suo entusiasmo per l’approdo in granata e per l’opportunità di giocare davanti al pubblico dello stadio Arechi.

«Sono molto emozionato, giocare nella Salernitana non capita spesso. Stiamo lavorando duramente e bene e sto cercando di imparare tanto dalle indicazioni del mister. Non vedo l’ora che inizi il campionato per giocare all’Arechi», ha dichiarato il calciatore.

Djibril ha parlato anche del suo impiego tattico, sottolineando la disponibilità a ricoprire più ruoli in campo: «Mi sto trovando bene nel ruolo di trequartista, ma in passato sono stato schierato in diverse zone del campo. Posso dare una mano sia nella fase offensiva che in quella difensiva».

Tra gli obiettivi personali del centrocampista c’è anche la possibilità di vestire la maglia della Nazionale del Togo. «Mi piacerebbe molto essere convocato. Spero di fare bene qui a Salerno per meritarmi la chiamata del commissario tecnico».

Il giocatore ha poi spiegato su quali aspetti del proprio gioco sta lavorando durante il ritiro: «Quest’anno voglio migliorare negli ultimi metri e nella conclusione a rete. Ogni fine allenamento resto in campo con il mister e con gli attaccanti per affinare questi aspetti».

Infine, un pensiero ai tifosi e al gruppo squadra. «Quando ho giocato contro la Salernitana all’Arechi nella scorsa stagione ho vissuto un’atmosfera incredibile. Il tifo è stato spettacolare, questa volta sarò dalla parte giusta. Mi trovo molto bene con Cardoni, ma tutti i compagni mi hanno accolto nel migliore dei modi. È un gruppo unito, composto da brave persone, e questo rende tutto più semplice».

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salernitana

Salernitana- Foligno: i prezzi dei biglietti restano

La US Salernitana comunica che, a partire dalle ore 9:00 di

Tommaso D'Angelo
Settembre 24, 2012
Salernitana

Orgoglio Salernitano, che entusiasmo

Sulle note del nuovo tormentone “Che bello è” è stato inaugurato

Tommaso D'Angelo
Settembre 24, 2012
Salernitana

Salernitana un flop, il greco Topouzis evita

Basterà il gol di Topouzis allo scadere a restituire la serenità

Tommaso D'Angelo
Settembre 24, 2012
Salernitana

Nasce solennemente il club Capaccio Granata

E’stato inaugurato il club “Capaccio Granata”, gruppo che può contare già

Tommaso D'Angelo
Ottobre 8, 2012
Salernitana

Follia Ginestra, l’attaccante squalificato per tre turni.

E’ arrivata puntuale la mano pesante del Giudice Sportivo che ha

Tommaso D'Angelo
Ottobre 9, 2012