Djibril si presenta: Alla Salernitana un’occasione unica

Prime parole da calciatore della Salernitana per Malik Djibril, protagonista della conferenza stampa al termine dell’allenamento mattutino. Il centrocampista, reduce da un’ottima stagione in Serie C, ha espresso tutto il suo entusiasmo per l’approdo in granata e per l’opportunità di giocare davanti al pubblico dello stadio Arechi.

«Sono molto emozionato, giocare nella Salernitana non capita spesso. Stiamo lavorando duramente e bene e sto cercando di imparare tanto dalle indicazioni del mister. Non vedo l’ora che inizi il campionato per giocare all’Arechi», ha dichiarato il calciatore.

Djibril ha parlato anche del suo impiego tattico, sottolineando la disponibilità a ricoprire più ruoli in campo: «Mi sto trovando bene nel ruolo di trequartista, ma in passato sono stato schierato in diverse zone del campo. Posso dare una mano sia nella fase offensiva che in quella difensiva».

Tra gli obiettivi personali del centrocampista c’è anche la possibilità di vestire la maglia della Nazionale del Togo. «Mi piacerebbe molto essere convocato. Spero di fare bene qui a Salerno per meritarmi la chiamata del commissario tecnico».

Il giocatore ha poi spiegato su quali aspetti del proprio gioco sta lavorando durante il ritiro: «Quest’anno voglio migliorare negli ultimi metri e nella conclusione a rete. Ogni fine allenamento resto in campo con il mister e con gli attaccanti per affinare questi aspetti».

Infine, un pensiero ai tifosi e al gruppo squadra. «Quando ho giocato contro la Salernitana all’Arechi nella scorsa stagione ho vissuto un’atmosfera incredibile. Il tifo è stato spettacolare, questa volta sarò dalla parte giusta. Mi trovo molto bene con Cardoni, ma tutti i compagni mi hanno accolto nel migliore dei modi. È un gruppo unito, composto da brave persone, e questo rende tutto più semplice».