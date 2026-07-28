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Universo Beach, De Luca: Ne rispondano i responsabili

  • Luglio 28, 2026
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Universo Beach, De Luca: Ne rispondano i responsabili

Il sindaco è intervenuto anche sulla vicenda della spiaggia di Torrione, nota come “Universo Beach”, chiusa dopo il blocco dei lavori di ripascimento.

Rispondendo alle polemiche seguite allo striscione affisso dall’associazione Tradizione Futuro Salerno, De Luca ha ricordato che l’attuale amministrazione si è insediata da pochi giorni: “Prendo quel ringraziamento come un buon auspicio. I cantieri erano stati avviati lo scorso anno”.

Nel merito della chiusura dell’arenile, il primo cittadino ha spiegato che il problema è nato dall’utilizzo di materiale diverso da quello previsto dal capitolato d’appalto. “L’Asl ha ritenuto che la sabbia non fosse sicura per la salute e il sindaco aveva il dovere di emettere l’ordinanza di chiusura”, ha affermato.

I lavori potranno riprendere a settembre, una volta terminato il periodo di sospensione imposto dalle prescrizioni dell’Autorità Portuale. “L’impresa dovrà rimuovere il materiale non conforme e sostituirlo con quello previsto dal capitolato, altrimenti procederemo con la rescissione del contratto”, ha concluso De Luca

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