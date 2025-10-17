Esercitazione protezione civile: “Exe – Salerno non trema”

Si è conclusa l’esercitazione di protezione civile “Exe – Salerno non trema”, promossa dal Comune di Salerno, nell’ambito delle iniziative ideate dalla Regione Campania in occasione della VII Edizione della Settimana Nazionale di Protezione Civile.

L’esercitazione

L’esercitazione ha riguardato uno scenario sismico, con area di interesse presso lo Stadio Vestuti, con l’obiettivo di testare e migliorare la risposta operativa del Servizio Comunale di Protezione Civile in caso di terremoto. La Prefettura ha attivato il Centro Coordinamento Soccorsi per coordinare e gestire le attività delle componenti operative del sistema di protezione civile. Si è verificato inoltre il coordinamento con le altre strutture del sistema regionale di Protezione Civile che, per l’occasione, era presente con la “colonna mobile” e quindi con uomini, mezzi e attrezzature della Protezione Civile della Regione Campania.”Un’iniziativa importantissima, che ha coinvolto anche tanti studenti al fine di sensibilizzare anche le nuove generazioni, che ci ha permesso di conoscere e testare la nostra capacità di risposta in caso di eventi calamitosi: in particolare in questi momenti è necessario che la macchina organizzativa funzioni in modo impeccabile e in perfetta sincronia, che ciascuno svolga la sua funzione con serietà ed efficacia per poter intervenire con tempestività ed efficienza e per dare alla cittadinanza risposte immediate e rassicuranti”, chiarisce la nota del Comune.