Esce 'Pigri', il progetto per gli 80 anni di Ivan Graziani - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Matera, Confeuro: “Morte braccianti è immane tragedia: serve più sicurezza”
Ricerca, bandi Gilead, infettivologo Andreoni: “Da Fellowship Program forte impatto su pazienti”
Esce ‘Pigri’, il progetto per gli 80 anni di Ivan Graziani
Sanremo, via libera del Comune alla convenzione con la Rai per il Festival 2026-2028
Campania

Esce ‘Pigri’, il progetto per gli 80 anni di Ivan Graziani

  • Ottobre 7, 2025
  • 0
  • 71
  • 2 Min Read
Esce ‘Pigri’, il progetto per gli 80 anni di Ivan Graziani

(Adnkronos) – 'Pigri Volume 1' è il titolo del progetto dedicato al cantautore teramano Ivan Graziani, pubblicato in occasione del suo 80esimo compleanno. Otto band teramane hanno realizzato otto cover, reinterpretando alcuni dei brani più significativi dal repertorio di Graziani. L’album dal titolo 'Pigri' ispirato al sesto album di Graziani 'Pigro', disponibile in tutte le piattaforme digitali da martedì 6 ottobre, distribuito da La Grande Onda/Believe. Nella tracklist 'Monna Lisa' del 1978 affidata ai The Telegram, 'Lugano Addio' del 1977 è stata invece eseguita dagli Shijo X. Marianna D’Ama & Davide Grotta hanno proposto 'Il chitarrista' del 1983, fino ad 'Agnese' del 1979 realizzata dall’Orchestra del Liceo Musicale 'Delfico-Montauti'.  Lorenzo Dipas ha eseguito 'Gran Sasso' del 1983, mentre Ill Aereo & Tristan Baab si sono confrontati con 'Pigro' del 1978. Seguono 'Fragili Fiori' del 1995 interpretata da Joen, e 'Firenze (canzone triste)' del 1980 a cura dei Degeez. Il disco che sarà disponibile anche in formato vinile in edizione limitata, oltre alla dimensione musicale e celebrativa, si propone di valorizzare la scena musicale indipendente e le professionalità artistiche locali; promuovere il ruolo attivo di giovani artisti e artiste di Teramo; creare un ponte intergenerazionale attraverso l’arte; rendere fruibile il patrimonio musicale locale in modalità accessibili e inclusive (grazie alla distribuzione gratuita, fisica e digitale) e favorire la coesione sociale e il coinvolgimento della cittadinanza nelle dinamiche culturali.  La copertina è stata affidata a Carmine Di Giandomenico, fumettista teramano di fama internazionale. Ad arricchire il progetto, anche otto opere grafiche originali realizzate dagli studenti del Liceo Artistico di Teramo, ciascuna ispirata a uno dei brani reinterpretati. Pigri è un progetto di Plug Aps associazione culturale, da un’idea di Angelo Di Nicola con la direzione artistica di Francesco Sbraccia, mentre tracce sono state registrate da Davide Grotta e Flavio Pistilli (Faremusika). Realizzato con il sostegno del Comune di Teramo, della Provincia di Teramo, della Fondazione Tercas e del Consorzio Bim. 
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Campania

prova

prova prompei

Liberato Gibboni
Ottobre 5, 2015
Campania

Pompei: Don Luigi Merola cede ad una

I proclami di Don Luigi si risolvono a tavola con un

Liberato Gibboni
Ottobre 9, 2015
Campania

Pompei: Il Sindaco Renato Natale In visita

E’ stata una mattinata molto densa quella che il Sindaco Anticamorra

Liberato Gibboni
Ottobre 9, 2015
Campania

Pompei: Publiparking il ticket si pagherà fino

Tiene ancora banco la questione della sosta a pagamento su aree

Liberato Gibboni
Ottobre 9, 2015
Campania

Pompei: Santa Cascone parla solo nella “sua

A Pompei, l’informazione è per pochi eletti. Ed è così che

Liberato Gibboni
Ottobre 9, 2015