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Salerno

Ersilia Trotta. Faro della Giustizia nel degrado

  • Ottobre 30, 2026
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Ersilia Trotta. Faro della Giustizia nel degrado

Il Faro della Giustizia, simbolo della legalità e del rispetto delle istituzioni, versa in condizioni di degrado. A denunciarlo è la consigliera comunale di Fratelli d’Italia, Ersilia Trotta, che ha presentato un’interrogazione al sindaco di Salerno per chiedere interventi urgenti di manutenzione e ripristino dell’opera collocata dinanzi al Palazzo di Giustizia. Mattonelle danneggiate, parti deteriorate e segni evidenti di incuria restituiscono, secondo l’esponente dell’opposizione, un’immagine poco dignitosa di uno dei luoghi simbolo della città. Una situazione che, oltre a compromettere il decoro urbano, assume un significato particolare proprio per il valore istituzionale del monumento. «È inaccettabile che un simbolo della giustizia versi in queste condizioni proprio davanti al Tribunale», denuncia Trotta, sollecitando un intervento immediato dell’amministrazione comunale. «L’Amministrazione intervenga subito per restituire dignità a un’opera che appartiene all’intera comunità». Attraverso l’interrogazione, la consigliera di Fratelli d’Italia chiede di conoscere le ragioni che hanno determinato l’attuale stato di deterioramento e, soprattutto, quali iniziative l’ente intenda adottare per restituire decoro al monumento. Al centro della richiesta anche la necessità di individuare tempi certi per gli interventi, evitando che la situazione possa ulteriormente aggravarsi. La vicenda riaccende così l’attenzione sul tema della manutenzione degli spazi pubblici e sulla tutela del patrimonio urbano. Per Trotta, la cura di un’opera dal forte valore simbolico dovrebbe rappresentare una priorità, soprattutto quando si trova in un’area frequentata quotidianamente da cittadini, avvocati, magistrati e operatori della giustizia. L’esponente di Fratelli d’Italia attende ora una risposta da Palazzo di Città, auspicando che alle richieste di chiarimento possano seguire interventi concreti. L’obiettivo è restituire al Faro della Giustizia il decoro che merita, salvaguardando un simbolo che richiama i principi fondamentali della legalità e del rispetto delle istituzioni.

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