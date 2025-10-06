Elezioni regionali in Calabria, urne aperte fino alle 15 poi le operazioni di spoglio - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

S. Severino. Somma traccia un bilancio di 8 anni
Centrodestra pronto a ufficializzare Cirielli
Gaza, negoziati per la pace al via in Egitto. Trump: “Agire in fretta o sarà un massacro”
USA, via al maxi piano di sorveglianza sui social
Ultim'ora Nazionale

Elezioni regionali in Calabria, urne aperte fino alle 15 poi le operazioni di spoglio

  • Ottobre 6, 2025
  • 0
  • 89
  • 2 Min Read

(Adnkronos) – Elezioni oggi lunedì 6 ottobre in Calabria per eleggere il prossimo presidente della giunta e i membri del Consiglio regionale: le urne resteranno aperte fino alle 15. Sono 1.888.368 gli elettori chiamati al voto nelle 2406 sezioni allestite tra le cinque province calabresi.  L'affluenza alle 23 di domenica, giornata in cui si è votato dalle 7 alle 13, è stata in calo al 29,08%, secondo il sito Eligendo del Viminale. Alle scorse elezioni alla stessa ora era stata del 30,87%. Tre i candidati alla presidenza: il governatore uscente nonché vicesegretario nazionale di Forza Italia, Roberto Occhiuto – che si era dimesso a luglio scorso, a un anno dalla scadenza naturale del mandato -, per il centrodestra, sostenuto da Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, Noi Moderati, Udc, 'Sud chiama Nord', e dalle liste 'Occhiuto presidente e 'Forza Azzurri'; per il centrosinistra, l'europarlamentare del Movimento Cinque Stelle Pasquale Tridico, appoggiato, oltre che dal M5S, da Pd, Alleanza Verdi-Sinistra, Italia Viva e dalle liste 'Democratici e Progressisti' e 'Tridico presidente'; infine, Francesco Toscano, leader di 'Democrazia Sovrana e Popolare'.  Subito dopo la chiusura dei seggi di domani, avranno inizio le operazioni di spoglio. Alle scorse consultazioni regionali in Calabria, nel 2021, si recarono alle urne 838.691 elettori pari al 44,37% degli aventi diritto.  —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025