Eletto il nuovo presidente del Tribunale per i Minori di Salerno, Vincenzo Starita

Il plenum del Csm ha votato all’unanimità Elio Romano come nuovo procuratore di Lamezia Terme. Questo pomeriggio inoltre sono stati votati, con una astensione, il nuovo presidente del Tribunale di Reggio Calabria, Giuseppe Campagna; con tre astensioni, il nuovo presidente del Tribunale per i Minori di Salerno, Vincenzo Starita; con 4 astensioni, il nuovo procuratore aggiunto di Perugia, Gennaro Iannarone; con una astensione, il nuovo presidente Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno, Anna Rita Motti. Votati ancora, all’unanimità il nuovo presidente di Sezione del Tribunale di Lecce – settore civile, Virginia Zuppetta; con due astensioni, il nuovo presidente di Sezione del Tribunale di Lecce – settore civile, Ida Cubiciotti; con 4 voti contrari e 5 astensioni, il nuovo presidente di Sezione del Tribunale di Piacenza – settore civile , Antonino Fazio e con tre astensioni, il nuovo presidente di Sezione del Tribunale di Treviso – settore penale, Piera De Stefani. Votate all’unanimità infine il nuovo presidente di Sezione del Tribunale di Roma – settore civile, Laura Centofanti e il nuovo presidente di Sezione del Tribunale di Roma – settore civile, Wanda Verusio.