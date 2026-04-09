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Cedimento via Calenda, colpa dei privati

  • Aprile 9, 2026
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Cedimento via Calenda, colpa dei privati

Il nuovo sprofondamento verificatosi in via S. Calenda sarebbe stato causato da un condotto fognario privato, riconducibile a due condomini che affacciano sulla strada interessata. I chiarimenti arrivano direttamente da Palazzo di Città, con il commissario prefettizio Vincenzo Panico che, fin dalla prima segnalazione, si è attivato per limitare i disagi ai residenti, già provati dal cedimento avvenuto qualche settimana fa, quando la strada rimase interdetta al traffico per diversi giorni. Nella giornata di martedì, infatti, gli uffici comunali sono intervenuti tempestivamente per mettere in sicurezza l’area mediante il posizionamento di transenne e la delimitazione della zona interessata. Contestualmente, è stato avviato un contatto diretto con i condomini coinvolti, ai quali è stato intimato un intervento urgente di ripristino del tratto fognario privato risultato responsabile del cedimento. I referenti dei condomini hanno assicurato un intervento rapido, avviando anche un raccordo operativo con Sistemi Salerno Servizi Idrici, gestore della rete fognaria comunale alla quale è collegato l’impianto privato che ha causato il problema. L’amministrazione ha fatto sapere che già nella giornata odierna verranno richiesti aggiornamenti e, se necessario, ulteriori solleciti per accelerare l’avvio dei lavori. Si tratta, come precisato dal Comune, di un episodio del tutto distinto rispetto a quello registrato nelle scorse settimane e non riconducibile, in alcun modo, a responsabilità dell’ente. Una precisazione ritenuta necessaria anche alla luce delle preoccupazioni espresse dai residenti della zona, che temono il ripetersi di situazioni simili. Nel pomeriggio di oggi è inoltre previsto un sopralluogo congiunto a cui prenderanno parte i proprietari privati, affiancati da un tecnico incaricato, i rappresentanti di Sistemi Salerno Servizi Idrici, per verificare eventuali interferenze con la rete pubblica, e i tecnici dell’Ufficio Strade del Comune, che avranno il compito di controllare che il successivo ripristino della pavimentazione avvenga a regola d’arte. L’obiettivo condiviso è quello di intervenire nel più breve tempo possibile, garantendo la piena sicurezza dell’area e il rapido ritorno alla normalità per i residenti e per la viabilità cittadina.

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