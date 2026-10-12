Eccellenze sanvalentinesi, premio in Germania

SAN VALENTINO TORIO – Eccellenze sanvalentinesi anche fuori dai confini nazionali. Partendo dal presupposto che in base al numero di abitanti San Valentino Torio è riconosciuto come uno dei centri più importanti del Sud Italia per il settore dell’autotrasporto e della logistica, grazie alla forte concentrazione di imprese e cooperative legate all’indotto agricolo e commerciale dell’Agro Nocerino-Sarnese. La Germania premia l’Autofficina Meccanica di Giuseppe Pacelli come migliore officina del Sud Italia per la “sostenibilità”. Si dichiara entusiasta il titolare, il sig Giuseppe Pacelli: “la settimana scorsa siamo volati in Germania, al Salone di Francoforte, per ritirare un premio che per noi vale davvero tanto. Un riconoscimento assegnato da un gigante del settore come ATE. Per noi lavorare a regola d’arte richiede impegno, così come scegliere ricambi di qualità ed investire in attrezzature moderne e fare ore di formazione costa sacrificio e non è sempre facile. Ma giornate come questa ci ricordano perché abbiamo scelto questa strada. Fare bene il proprio lavoro regala soddisfazioni enormi! Questo premio non è un punto di arrivo ma è la promessa che continueremo a prenderci cura della tua auto con la stessa qualità e lo stesso rispetto per l’ambiente di sempre. Il tutto può essere realizzato grazie ad un team specializzato. Nella mia officina ci occupiamo di meccanica e meccatronica, con un occhio particolare alla manutenzione agli impianti GPL e ai ganci traino, ma soprattutto mettiamo attenzione alla tua auto con competenza e concentrazione. Siamo orgogliosi di rappresentare la Campania e soprattutto di portare in alto il nostro territorio, ricordo che la mia officina è sita nel Comune di Pagani, al confine con il mio paese e cioè San Valentino Torio.”. SERGIO VELARDO