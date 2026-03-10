Eboli, prima edizione del premio letterario “Aniello Giordano”

Nasce la prima edizione del Premio letterario di scrittura estemporanea “Aniello Giordano”, promosso da Libera – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, con il presidio di Libera a Eboli “Aniello Giordano” e i coordinamenti della provincia di Salerno e della Campania, in collaborazione con il Liceo Scientifico “Antonio Gallotta” di Eboli e il Liceo Classico “Tito Lucrezio Caro” di Sarno, e con il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti della Campania.

Il Premio è dedicato alla memoria di Aniello Giordano, appuntato della Polizia di Stato in pensione, originario di Sarno, vittima innocente della criminalità organizzata, e intende valorizzare i principi di legalità e giustizia ai quali ha legato la propria vita.

L’iniziativa si rivolge studentesse e studenti delle classi terze, quarte e quinte degli istituti secondari di secondo grado della provincia di Salerno, selezionati dai rispettivi istituti scolastici. Si propone di promuovere cittadinanza attiva, pensiero critico e impegno civile attraverso la scrittura creativa, custodendo al tempo stesso la memoria delle vittime innocenti delle mafie e contrastando le culture dell’indifferenza e della violenza.

La prova consisterà nella redazione di un racconto breve su uno dei temi indicati dalla Commissione giudicatrice e si svolgerà il 14 aprile 2026 presso il Liceo Scientifico “Antonio Gallotta” di Eboli e il Liceo Classico “Tito Lucrezio Caro” di Sarno. Le iscrizioni, gratuite, dovranno essere inviate dagli istituti scolastici entro il 31 marzo 2026.