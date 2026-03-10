Eboli, prima edizione del premio letterario "Aniello Giordano" - Le Cronache Spettacolo e Cultura
Edicola

Notizie Flash!

Milano Granata, 25 anni di amore
80 anni dal primo voto delle donne: il Sindaco Lanzara al Consiglio Regionale
Eboli, prima edizione del premio letterario “Aniello Giordano”
Referendum costituzionale: posizioni giuridiche
Spettacolo e Cultura lettura

Eboli, prima edizione del premio letterario “Aniello Giordano”

  • Marzo 10, 2026
  • 0
  • 141
  • 2 Min Read
Eboli, prima edizione del premio letterario “Aniello Giordano”

Nasce la prima edizione del Premio letterario di scrittura estemporanea “Aniello Giordano”, promosso da Libera – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, con il presidio di Libera a Eboli “Aniello Giordano” e i coordinamenti della provincia di Salerno e della Campania, in collaborazione con il Liceo Scientifico “Antonio Gallotta” di Eboli e il Liceo Classico “Tito Lucrezio Caro” di Sarno, e con il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti della Campania.

Il Premio è dedicato alla memoria di Aniello Giordano, appuntato della Polizia di Stato in pensione, originario di Sarno, vittima innocente della criminalità organizzata, e intende valorizzare i principi di legalità e giustizia ai quali ha legato la propria vita.

L’iniziativa si rivolge studentesse e studenti delle classi terze, quarte e quinte degli istituti secondari di secondo grado della provincia di Salerno, selezionati dai rispettivi istituti scolastici. Si propone di promuovere cittadinanza attiva, pensiero critico e impegno civile attraverso la scrittura creativa, custodendo al tempo stesso la memoria delle vittime innocenti delle mafie e contrastando le culture dell’indifferenza e della violenza.

La prova consisterà nella redazione di un racconto breve su uno dei temi indicati dalla Commissione giudicatrice e si svolgerà il 14 aprile 2026 presso il Liceo Scientifico “Antonio Gallotta” di Eboli e il Liceo Classico “Tito Lucrezio Caro” di Sarno. Le iscrizioni, gratuite, dovranno essere inviate dagli istituti scolastici entro il 31 marzo 2026.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Spettacolo e Cultura

Il dono di Guido Cataldo: un musical

«Io sono Matteo! Il mio nome vuol dire: “Il dono di

Liberato Gibboni
Settembre 16, 2012
Spettacolo e Cultura

I vincitori del premio Grassi

Pittura, scultura, artigianato artistico ancora una volta hanno avuto il loro

Liberato Gibboni
Settembre 23, 2012
Spettacolo e Cultura

Giovani avvocati a sostegno dellEtiopia

L’estate da poco conclusa lascia dietro di sé temperature incredibilmente alte,

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Spettacolo e Cultura

Ogni otto minuti nel mondo una lei

«Ogni otto minuti nel mondo una donna viene assassinata. Per gelosia,

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Spettacolo e Cultura

Musica italiana: Numeri Primi con Elisa e

Dopo il successo al Teatro Filarmonico di Verona, l’Orchestra vocale “Numeri

Liberato Gibboni
Settembre 28, 2012