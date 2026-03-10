80 anni dal primo voto delle donne: il Sindaco Lanzara al Consiglio Regionale

Il Sindaco di Castel San Giorgio, Paola Lanzara, ha partecipato questa mattina, presso il Consiglio Regionale della Campania, all’incontro dedicato agli 80 anni dal primo voto delle donne alle elezioni amministrative del 10 marzo 1946, una ricorrenza che segna una tappa fondamentale nella storia democratica del nostro Paese.

L’iniziativa, promossa dal Presidente del Consiglio Regionale della Campania Massimiliano Manfredi, ha rappresentato un importante momento di riflessione sul ruolo delle donne nelle istituzioni e sul percorso di crescita della partecipazione femminile alla vita politica e amministrativa.

Il Sindaco Lanzara è intervenuta in qualità di delegata ANCI, portando il contributo e la testimonianza delle amministratrici locali, protagoniste ogni giorno dell’impegno nei territori e nella gestione delle comunità.

«Ricordare oggi gli ottant’anni dal primo voto delle donne – ha dichiarato il Sindaco Paola Lanzara – significa rendere omaggio a una conquista di civiltà e di democrazia che ha cambiato profondamente la storia del nostro Paese. Quel 10 marzo 1946 segnò l’inizio di una nuova stagione di partecipazione e responsabilità per le donne italiane, che da allora hanno contribuito in modo sempre più significativo alla vita pubblica e istituzionale.

Essere oggi Sindaco e poter partecipare a questa giornata di riflessione, insieme a tante amministratrici della nostra regione, rappresenta per me un motivo di grande orgoglio ma anche una responsabilità: quella di continuare a lavorare affinché il percorso verso una piena parità e una reale rappresentanza nelle istituzioni possa proseguire con determinazione.

Le donne, nei Comuni e nelle amministrazioni locali, svolgono ogni giorno un ruolo fondamentale, portando competenza, sensibilità e capacità di ascolto nelle scelte che riguardano le comunità. È da qui, dai territori, che passa una parte importante del rafforzamento della nostra democrazia».

Nel corso dell’incontro il Sindaco Lanzara ha inoltre espresso un ringraziamento al Presidente del Consiglio Regionale Massimiliano Manfredi per aver promosso l’iniziativa e al Vice Presidente Vicario di ANCI Campania Francesco Morra per l’impegno e l’attenzione costante nel valorizzare il ruolo degli enti locali e delle amministratrici.

L’evento ha rappresentato un’occasione significativa per celebrare una pagina fondamentale della storia italiana e per rilanciare l’impegno delle istituzioni verso una partecipazione sempre più ampia e consapevole delle donne alla vita pubblica.